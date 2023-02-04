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影／恐怖畫面曝光！她路中央撿手機遭公車撞飛不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄29歲侯姓和李姓女子同志夫妻，昨深夜近11時許，騎機車雙載行經鳳松路，因手機掉落馬路，侯將機車停路邊，徒步橫越馬路撿手機，慘遭駛來的高雄客運撞飛，手中安全帽脫落，妻目睹丈夫被撞哭喊，侯當場失去呼吸心跳、無生命跡象，今晨送醫不治。

警方調查，29歲侯姓女子和同年齡的李姓女子，是女同志夫妻，昨深夜10時57分許，騎機車雙載，行經鳳山區鳳松路時，因手機突然掉落馬路，侯女先將機車停在路邊，為撿拾手機，徒步橫越馬路，遭駛來的公車撞飛。

恐怖畫面今天曝光，只見當時侯女手拿著安全帽，站在路中央找手機，43歲林姓司機駕駛的高雄客運駛從後方駛來，侯女疑背對客運車，未注意客運駛來，當場被客運車撞飛在地，拿在手中的安全帽也噴飛。

車禍發生當下，李女親眼目睹丈夫被撞飛，當場倒臥血泊中，嚇得哭喊尖叫，轄區鳳山警分局文山派出所獲報，和交通分隊員警趕抵現場。

警方抵達時，發現路中央的高雄客運公車擋風玻璃碎裂，侯女頭破血流倒臥血泊中，救護員發現侯已無呼吸心跳，緊急對她施以心肺復甦術急救，將她送醫搶救，因傷重，今天凌晨零時19分許，宣告不治。

警方對高雄客運林姓司機施以酒測，林男未喝酒，指稱當時未看到侯女站在路中央，直到公車前擋玻璃突然間破裂，下車查看，才發現後方有人躺在地上；警詢後，依過失致死罪嫌將林男送辦，並將進一步釐清車禍肇責。

高雄一對女同志夫妻騎車雙載，昨深夜行經鳳山區鳳松路時，因手機掉落，丈夫侯女過馬路撿拾，不幸遭高雄客運公車撞飛，當場無生命跡象，送醫搶救，今晨不治。記者石秀華／翻攝
高雄一對女同志夫妻騎車雙載，昨深夜行經鳳山區鳳松路時，因手機掉落，丈夫侯女過馬路撿拾，不幸遭高雄客運公車撞飛，當場無生命跡象，送醫搶救，今晨不治。記者石秀華／翻攝
高雄客運昨深夜行經鳳山區鳳松路時，撞飛過馬路撿手機的侯姓女子，侯傷重，送醫搶救，今晨宣告不治，圖為客運車擋風玻璃碎裂。記者石秀華／翻攝
高雄客運昨深夜行經鳳山區鳳松路時，撞飛過馬路撿手機的侯姓女子，侯傷重，送醫搶救，今晨宣告不治，圖為客運車擋風玻璃碎裂。記者石秀華／翻攝
高雄侯姓女子站在鳳山區鳳松路的路中央找手機，未注意高雄客運公車駛來，當場被撞飛在地，送醫不治。記者石秀華／翻攝
高雄侯姓女子站在鳳山區鳳松路的路中央找手機，未注意高雄客運公車駛來，當場被撞飛在地，送醫不治。記者石秀華／翻攝

撞飛 安全帽

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