聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／恐怖畫面曝光！她路中央撿手機遭公車撞飛不治
高雄29歲侯姓和李姓女子同志夫妻，昨深夜近11時許，騎機車雙載行經鳳松路，因手機掉落馬路，侯將機車停路邊，徒步橫越馬路撿手機，慘遭駛來的高雄客運撞飛，手中安全帽脫落，妻目睹丈夫被撞哭喊，侯當場失去呼吸心跳、無生命跡象，今晨送醫不治。
警方調查，29歲侯姓女子和同年齡的李姓女子，是女同志夫妻，昨深夜10時57分許，騎機車雙載，行經鳳山區鳳松路時，因手機突然掉落馬路，侯女先將機車停在路邊，為撿拾手機，徒步橫越馬路，遭駛來的公車撞飛。
恐怖畫面今天曝光，只見當時侯女手拿著安全帽，站在路中央找手機，43歲林姓司機駕駛的高雄客運駛從後方駛來，侯女疑背對客運車，未注意客運駛來，當場被客運車撞飛在地，拿在手中的安全帽也噴飛。
車禍發生當下，李女親眼目睹丈夫被撞飛，當場倒臥血泊中，嚇得哭喊尖叫，轄區鳳山警分局文山派出所獲報，和交通分隊員警趕抵現場。
警方抵達時，發現路中央的高雄客運公車擋風玻璃碎裂，侯女頭破血流倒臥血泊中，救護員發現侯已無呼吸心跳，緊急對她施以心肺復甦術急救，將她送醫搶救，因傷重，今天凌晨零時19分許，宣告不治。
警方對高雄客運林姓司機施以酒測，林男未喝酒，指稱當時未看到侯女站在路中央，直到公車前擋玻璃突然間破裂，下車查看，才發現後方有人躺在地上；警詢後，依過失致死罪嫌將林男送辦，並將進一步釐清車禍肇責。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言