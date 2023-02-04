女同志夫妻騎車雙載掉手機 夫馬路撿拾遭公車撞飛命危

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄29歲侯姓女子昨深夜近11時許，騎機車搭載李姓妻子，行經鳳松路，因手機掉落路中央，侯將機車停路邊，徒步橫越馬路撿手機，慘遭駛來的高雄客運撞飛，妻目睹丈夫被撞哭喊，侯送醫前已OHCA無生命跡象，在醫院搶救中。

鳳山警分局警方昨深夜10時57分許，接獲通報指鳳山區鳳松路有交通事故，文山派出所和交通分隊員警立即趕往現場。

警方抵達時，發現路中央一輛高雄客運，擋風玻璃碎裂，29歲的侯姓女子遭客運撞飛，頭破血流倒臥血泊中，侯的29歲李姓妻子在旁哭喊，救護員發現侯已無呼吸心跳，緊急對侯施以心肺復甦術急救，將她送醫搶救。

警方調查，侯女和李女是同志夫妻，當時侯騎機車搭載妻子李女，行經鳳松路，侯發現手機掉落路中央，先將機車停在路邊，為撿拾手機，徒步橫越馬路，當時剛好43歲林姓司機駕駛高雄客運駛來，林未注意侯穿越馬路，當場將侯撞飛。

由於侯女正在醫院急救，警方在醫院陪同李女，通報鑑識小組到場協助採證，並對高雄客運林姓司機製作事故筆錄，將進一步釐清車禍發生肇責。

高雄客運昨深夜行經鳳山區鳳松路時，撞飛過馬路撿手機的侯姓女子，侯傷重命危，送醫搶救，公車擋風玻璃碎裂。記者石秀華／翻攝
高雄客運昨深夜行經鳳山區鳳松路時，撞飛過馬路撿手機的侯姓女子，侯傷重命危，送醫搶救，公車擋風玻璃碎裂。記者石秀華／翻攝
高雄一對女同志夫妻騎車雙載，昨深夜行經鳳山區鳳松路時，因手機掉落，丈夫侯女過馬路撿拾，不幸遭高雄客運公車撞飛，當場無生命跡象，送醫搶救。記者石秀華／翻攝
高雄一對女同志夫妻騎車雙載，昨深夜行經鳳山區鳳松路時，因手機掉落，丈夫侯女過馬路撿拾，不幸遭高雄客運公車撞飛，當場無生命跡象，送醫搶救。記者石秀華／翻攝

撞飛

延伸閱讀

影／彰化女子香奈兒名牌包放機車踏墊被搶 雙胞胎毒蟲2小時落網

影／驚！光天化日搶劫 彰化婦人鬧區被搶當場嚇傻

機車直接左轉與對向汽車碰撞 花蓮20歲男騎士傷重送醫

少女雙載挨撞車廂「掉槍」 警用社維法送辦不罰理由曝

相關新聞

高雄機械停車位傳「吞人」意外 38歲女踩空跌落肢體擦傷

71歲證交所前副總黃乃寬，大年初六從自家汐止社區地下停車場機械式車位要開車離去，因機械停車位機件故障，下車查看，身體卡在...

女同志夫妻騎車雙載掉手機 夫馬路撿拾遭公車撞飛命危

高雄29歲侯姓女子昨深夜近11時許，騎機車搭載李姓妻子，行經鳳松路，因手機掉落路中央，侯將機車停路邊，徒步橫越馬路撿手機...

新北城林橋五車連環追撞 3人受傷送醫

新北市城林橋土城往樹林方向今晚6時許發生五車連環追撞車禍，有3人受傷送醫。至於車禍發生原因及相關肇事責任歸屬，現由警方調...

高雄8旬嬤2小時內二度迷路 女警牽她手陪返家被誇孝孫

高雄84歲宋姓阿嬤，患失智症，外出常忘了回家的路；前晚瞞著兒子偷跑離家迷路，警方認出她是「迷途常客」，送返家；豈料，1個...

影／簽賭站藏社區民宅 林口警查獲逮11人送辦

新北市泰山區民權街一處民宅，日前遭人檢舉出入份子複雜，警方派員前往埋伏監控，於周三下午時機成熟持搜索票前往，當場查獲六合...

影／路邊飲酒惹警注意 趨前盤搜查獲毒品送辦

新北市蘆洲區任姓男子，周三（1日）下午與賴、張兩男在中正路路旁飲酒。警方巡邏經過，見大白天就在路旁喝酒，且舉止怪異趨前盤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。