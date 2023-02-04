女同志夫妻騎車雙載掉手機 夫馬路撿拾遭公車撞飛命危

高雄29歲侯姓女子昨深夜近11時許，騎機車搭載李姓妻子，行經鳳松路，因手機掉落路中央，侯將機車停路邊，徒步橫越馬路撿手機，慘遭駛來的高雄客運撞飛，妻目睹丈夫被撞哭喊，侯送醫前已OHCA無生命跡象，在醫院搶救中。

鳳山警分局警方昨深夜10時57分許，接獲通報指鳳山區鳳松路有交通事故，文山派出所和交通分隊員警立即趕往現場。

警方抵達時，發現路中央一輛高雄客運，擋風玻璃碎裂，29歲的侯姓女子遭客運撞飛，頭破血流倒臥血泊中，侯的29歲李姓妻子在旁哭喊，救護員發現侯已無呼吸心跳，緊急對侯施以心肺復甦術急救，將她送醫搶救。

警方調查，侯女和李女是同志夫妻，當時侯騎機車搭載妻子李女，行經鳳松路，侯發現手機掉落路中央，先將機車停在路邊，為撿拾手機，徒步橫越馬路，當時剛好43歲林姓司機駕駛高雄客運駛來，林未注意侯穿越馬路，當場將侯撞飛。