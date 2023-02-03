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單親媽養3子、顧病父 太平暖警偕里長伸援度難關

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市太平區30多歲楊姓單親媽媽獨撐家計，不但要照顧3名子女，還要照顧罹糖尿病的老父，台中市警局太平分局坪林派出所警員徐鉦皓聞訊後，結合光明里里長胥樹文，提供救濟金，並轉介社會局、區公所，協助楊女度難關。

徐鉦皓說，他與胥樹文在春節訪查時，得知楊姓單親媽媽，獨力撫養3名子女，以及照顧罹糖尿病的老父，其中大兒子氣喘，常需就醫，僅靠她打工支撐家庭經濟，生活拮据，由胥樹文找到熱心團體提供救濟金，並協助轉介社會局、區公所申請急難救助補助。

楊姓女子哽咽表示，她非常感謝里長及警方的幫忙，協助申請急難救助，也謝謝社會善心人士的物質援助，感受到社會的關心。

太平分局分局長蔡慶星表示，感謝員警的用心，主動深入勤區發掘弱勢群族，主動運用資源整合積極協助民眾，寒冬送暖發揮警察為民服務的精神。

台中太平楊姓單親媽媽（中）獨撐家計照顧3子、病父，暖警偕同里長胥樹文協助度難關。記者趙容萱／翻攝
台中太平楊姓單親媽媽（中）獨撐家計照顧3子、病父，暖警偕同里長胥樹文協助度難關。記者趙容萱／翻攝

台中市 糖尿病

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