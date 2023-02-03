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高雄8旬嬤2小時內二度迷路 女警牽她手陪返家被誇孝孫

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄84歲宋姓阿嬤，患失智症，外出常忘了回家的路；前晚瞞著兒子偷跑離家迷路，警方認出她是「迷途常客」，送返家；豈料，1個半小時後，阿嬤又跑出門，因亂按鄰居門鈴，警方獲報發現又是她，女警未責怪，牽起她的手陪走回家，暖心之舉，還被阿嬤誇讚是孝孫，還因綁馬尾被認為頭髮太長沒剪，令女警會心一笑。

三民二警分局民族路派出所警員邱駿賢、林肯賢，前晚9時許，擔服巡邏勤務，獲報在民族一路上有老婦人疑似迷途，遂趕抵現場處理。

警方到場發現，迷途阿嬤是係轄區內常外出迷途的84歲宋姓阿嬤，連阿嬤住家地址都沒問，直接將她護送返家；當時宋嬤的53歲余姓兒子見警方送母親返家，驚訝地說，他還以為母親在二樓休息，直說「真不好意思，老是麻煩您們」，感謝警方協助。

警方以為宋姓阿嬤已安全抵家，但當晚10時55分許，再次接獲通報，稱莊敬路上有老婦人不停按門鈴騷擾，警員黃柏綸、張家菱前往，發現是上一組警網護送返家的宋嬤。

女警張家菱未出言責怪宋嬤亂跑，反倒是牽起她的手，暖心地陪走回家；宋嬤將女警張家菱誤認為孫女，在沿路走回家的路上，對張警說：「乖孫，你越來越孝順，晚上都陪阿嬤散步，頭髮都沒剪、越來越長了」。

女警張家菱也未戳破宋嬤誤認她為孫子，笑著陪她走回家，護送宋嬤安全到家。

高雄失智宋姓阿嬤一晚兩度迷路，三民二警分局民族路派出所員警將她送返家。記者石秀華／翻攝
高雄失智宋姓阿嬤一晚兩度迷路，三民二警分局民族路派出所員警將她送返家。記者石秀華／翻攝
高雄失智宋姓阿嬤一晚兩度迷路，三民二警分局民族路派出所女警張家菱，牽手陪走回家，被阿嬤誤認是孫子誇讚孝順，還因綁馬尾，被阿嬤認為頭髮太長沒剪，令女警會心一笑。記者石秀華／翻攝
高雄失智宋姓阿嬤一晚兩度迷路，三民二警分局民族路派出所女警張家菱，牽手陪走回家，被阿嬤誤認是孫子誇讚孝順，還因綁馬尾，被阿嬤認為頭髮太長沒剪，令女警會心一笑。記者石秀華／翻攝

阿嬤 兒子 頭髮

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