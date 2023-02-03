影／簽賭站藏社區民宅 林口警查獲逮11人送辦

新北市泰山區民權街一處民宅，日前遭人檢舉出入份子複雜，警方派員前往埋伏監控，於周三下午時機成熟持搜索票前往，當場查獲六合彩簽賭站，逮捕連同負責人鄭男在內11人一併帶回，警詢後依賭博罪嫌，將鄭男移送法辦，另10名賭客依社維法裁罰。

據了解，鄭姓男子（20歲）在新北市泰山區民權街經營地下簽賭網站，因不時有賭客前往簽賭遭人檢舉。警方獲報派員前往蒐證，於周三（1日）下午3時許時機成熟，持搜索票前往當場查獲，連同搜扣賭資10萬元、簽賭用具、10名賭客，一併帶回偵辦，警詢後依賭博罪嫌，將鄭男移送法辦，另10名賭客依法違反社會秩序維護法第84條裁罰。