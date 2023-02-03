棒打大帝國舞廳泊車領班 涉案6男全落網

高雄大帝國舞廳門口今天上午發生「球棒隊」滋事，舞廳泊車領班遭6名男子持球棒或徒手痛打成傷，警方查捕涉案人，到今天下午將涉案6男子全數逮捕到案，依恐嚇、妨害秩序罪嫌移送法辦。

今天上午8點40分左右，6名男子趁大帝國舞廳打烊，分乘2輛轎車到高雄市苓雅區中華路與四維路口舞廳門口下車，分持球棒繞到舞廳後面，涉嫌毆打舞廳泊車領班郭姓男子（50歲），從容走到舞廳門口上車逃逸。

高雄市警苓雅分局據報，查出上午1名舞姐與前男友林姓男子（22歲）在舞廳門口起口角，遭郭姓領班制止，林將怒氣轉到郭身上，離去後，夥同2名謝姓男子（分別24歲、23歲）、2名梁姓男子（分別28歲、27歲）及1名林姓男子（21歲）共6人到舞廳外尋釁，痛打郭成傷。