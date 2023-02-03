印尼女持有大量玩具千元鈔 眼尖商家PO文警查獲28張

雲林縣警察局昨天查獲用道具鈔印製上億偽鈔，隔壁嘉義縣沿海布袋鎮昨天傍晚，有名印尼女子到布袋菜市場某通訊行買充電池，用真鈔交易，商家眼尖發現女子皮包內有大量玩具千元鈔，在社群「我是布袋人」貼文，提醒大家注意防範。

布袋派出所員警主動連繫商家，找到持玩具鈔印尼女子，印尼女子指稱帶有28張千元玩具鈔，向印尼同伴炫耀，未用來買物品，警方存疑，訪查市場及周邊商家，未發現假鈔也無人報案，因印尼女子單純持有印有「玩具鈔」字樣的千元鈔，無持用購物意圖行為，請回。

商家貼文說，「布袋商家請注意，今日傍晚出現1名外籍女性，身上攜帶大量千元的假台幣，個子瘦小帶著粉色皮包，疑似印尼籍，若有遇到用千元消費的請務必詳加注意」。

布袋派出所留言應說，「有關反映事項，即請民眾至警分局協助調查，經調查發現該女子紙鈔均印有玩具字樣，且尚無使用情形，查尚未觸法，已勸告該女子玩具鈔不得供行使之用，感謝熱心民眾提醒，同時請各商家在交易時如有發現使用偽鈔情形，主動報警由警方介入調查，防止民眾受騙。」