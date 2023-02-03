高雄機械停車位傳「吞人」意外 38歲女踩空跌落肢體擦傷

71歲證交所前副總黃乃寬，大年初六從自家汐止社區地下停車場機械式車位要開車離去，因機械停車位機件故障，下車查看，身體卡在機件和車體之間，送醫不治；高雄鳳山區今天下午也發生機械停車外「吞人」意外，所幸38歲趙姓女子只是踩空跌落，投、四肢擦傷，送醫無大礙。

警消指出，位於鳳山區鳳東路一棟大樓地下室今天下午3時54分許，傳出一起機械停車位意外；消防局接獲創傷救護通報後，出動2車5人前往搶救。

消防員抵達現場後，發現是38歲的趙姓女子，不慎踩空機械停車位的空隙，跌落車位下，只看見趙女整個人站在暗黑的車位和牆壁窄小空間，所幸當時無人操作車位，否則後果不堪設想。

救護員架梯到車位下，見趙女意識清醒、受到些微驚嚇，檢視她頭部、手腳及身體受有擦挫傷，先安撫情緒後，協助將滿臉驚恐的趙女救上來順利脫困後送醫，所幸治療後無大礙。 高雄消防員抵達鳳山區一棟大樓發生機械停車位意外的現場，發現年約30歲的女子，不慎踩空停車位的空隙，跌落車位下。記者石秀華／翻攝 高雄一名年約30歲女子不慎踩空機械停車位空隙，跌落車位下，消防員架梯將她救出。記者石秀華／翻攝 高雄一名年約30歲女子不慎踩空住家大樓機械停車位空隙，跌落車位下，幸僅肢體擦挫傷，消防員協助她順利脫困。記者石秀華／翻攝 高市消防員抵達鳳山區大樓發生機械停車位「吞人」意外的現場，查看跌落車位下的趙女，幸僅身體多處擦挫傷，意識清醒。記者石秀華／翻攝