員警開警車左轉返所 疑視線不佳輾傷婦人腳掌

新北市張姓員警昨晚開警用巡邏車返所，左轉時疑因行車視線不佳，不慎壓傷路過派出所前的盧姓婦人，導致盧女左腳掌骨折，經送醫急救無生命危險，派出所今天浱員前往醫院探視關懷，分局表示，會協助張姓員警處理盧女就醫及後續理賠事宜。

新店警分局安康派出所張姓員警昨晚7時許，駕駛警用巡邏車返回派出所前停車場時，左轉時疑似視線被A柱遮蔽，未注意正好徒步路過派出所的盧姓婦人（69歲），車輪不慎輾壓過婦人左腳掌。

張員發現壓傷婦人，立即撥打119協助將盧婦送往新店耕莘醫院就醫。經醫護人員檢傷後為左腳掌骨裂，目前仍在醫院觀察治療中。張員酒測值為零。