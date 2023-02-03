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員警開警車左轉返所 疑視線不佳輾傷婦人腳掌

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市張姓員警昨晚開警用巡邏車返所，左轉時疑因行車視線不佳，不慎壓傷路過派出所前的盧姓婦人，導致盧女左腳掌骨折，經送醫急救無生命危險，派出所今天浱員前往醫院探視關懷，分局表示，會協助張姓員警處理盧女就醫及後續理賠事宜。

新店警分局安康派出所張姓員警昨晚7時許，駕駛警用巡邏車返回派出所前停車場時，左轉時疑似視線被A柱遮蔽，未注意正好徒步路過派出所的盧姓婦人（69歲），車輪不慎輾壓過婦人左腳掌。

張員發現壓傷婦人，立即撥打119協助將盧婦送往新店耕莘醫院就醫。經醫護人員檢傷後為左腳掌骨裂，目前仍在醫院觀察治療中。張員酒測值為零。

安康派出所副所長曾國瑜今天帶同駕駛巡邏車張姓員警，一同前往耕莘醫院關懷傷者及家屬，新店警分局表示，將協助辦理就醫及後續理賠事宜。

新北市新店警分局安康派出所姓員警昨晚開警車左轉返所時，疑行車視線不佳，不慎輾傷行人盧姓婦人左腳掌，導致腳掌骨裂送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市新店警分局安康派出所姓員警昨晚開警車左轉返所時，疑行車視線不佳，不慎輾傷行人盧姓婦人左腳掌，導致腳掌骨裂送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市新店警分局安康派出所姓員警昨晚開警車左轉返所時，疑行車視線不佳，不慎輾傷行人盧姓婦人左腳掌，導致腳掌骨裂送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市新店警分局安康派出所姓員警昨晚開警車左轉返所時，疑行車視線不佳，不慎輾傷行人盧姓婦人左腳掌，導致腳掌骨裂送醫。記者王長鼎／翻攝

醫護人員 停車場

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