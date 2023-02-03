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車子卡在匝道斜坡動不了 警察用這方法恢復交通

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

一輛自小客車昨天下午從雲林縣麥寮鄉橋頭交流道，準備上台61線北上車道，不料，車子一上匝道斜坡，突然失去動力，整輛車卡在匝道上，當時正逢六輕即將下班時間，車流受阻，警方趕到查不出車子拋錨原因，就請來吊車將整輛車吊離現場，才恢復交通。

雲林縣警察局台西分局橋頭派出所警員郭子廷、林意紋昨天下午四時許執行巡邏，行經麥寮鄉台61線橋頭北上匝道口時，發現在北上匝道口的斜坡，一部自小客車停在斜坡，動也不動，要上匝道的車輛須減速才能慢慢通過。

當時正逢六輕下班時間，車流漸增，陳姓駕駛看到有警車路過，即大力揮手求救，他告訴員警自己在麥寮工作，下班正準備回到彰化，才上匝道沒多久，車子忽然不動了，他查看油表顯示正常，水箱也沒問題，但車子就是動不了，他打電話向友人求救但未接聽，不知如何是好，正巧遇到巡邏警察，才鬆了一口氣。

警方協助查看車況，一時也無法啟動，眼看車流愈來愈多，趕緊聯繫附近修車業者前來協助，並於現場警戒、疏導往來車輛通行，約20分多鐘後，請來吊車將整輛車吊走，才恢復暢通，陳男對車子突然出狀況影響交通也感到不好意思，同時感謝警方幫忙化險為夷。

台西分局提醒開車遇到狀況一時無法排解時，可撥打鄰近派出所電話或向110求援。

警方請來吊車把拋錨在快速道路口的車輛吊走才使交通恢復通暢。圖／台西分局提供
警方請來吊車把拋錨在快速道路口的車輛吊走才使交通恢復通暢。圖／台西分局提供

警察 雲林 六輕

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