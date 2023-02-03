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噁！台中捷運狂瀉黃色瀑布 酒醉男忍不住脫序吐滿地

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

黃男酒醉在捷運站內狂吐，樓梯瞬間變成黃色瀑布。記者曾健祐／翻攝
黃男酒醉在捷運站內狂吐，樓梯瞬間變成黃色瀑布。記者曾健祐／翻攝
黃姓男子昨一早抵台高鐵台中站準備轉搭台中捷運回家時，因稍早餐會喝太多酒整個人控制不住，直接在捷運站內「狂瀉」，當場把樓梯吐成黃色瀑布，一旁旅客看傻之際也通報警方，捷運警察獲報幫叫救護車送醫，所幸黃酒醒已無大礙，也對自己脫序行為深感抱歉。

台中捷警隊指出，昨天早上7點多第一分隊警員曾俊銘、黃裕翔接獲台中捷運行控中心通報，表示捷運高鐵台中站內有1名男性癱倒在地需要協助。

警方、站務人員趕赴現場發現，黃姓男子（30歲）因前晚餐會喝了不少酒，一早搭高鐵到台中準備轉搭捷運時，走到站內川堂就忍不住當場吐了一地，捷運樓梯街當場變成黃色瀑布，附近乘客全都看傻眼。

警方見黃男身體相當不適幫他叫救護車，第一時間也引導救護人員、疏導附近人流，最後和站務人員共同協助黃搭上救護車就醫，事後為追蹤他身體狀況也主動打電話關心，所幸黃男酒醒後表示並沒有大礙，對於吐了一地的脫序行為深感抱歉，也向警方、站務人員表達感謝之意。

台中捷運也表示，民眾若在飲酒後要搭乘捷運，必須先謹慎評估自身體力、精神狀況，尤其捷運站內多有手扶梯、階梯等高度落差，為確保自身安全也避免其他旅客困擾，飲酒後建議可由親友陪同搭乘。

警方也說，若民眾有看見他人需協助，可即時向捷運警察、站務人員及保全反映，或在車廂中按壓緊急對講機求助。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方協助叫救護車將酒醉黃男送醫。記者曾健祐／翻攝
警方協助叫救護車將酒醉黃男送醫。記者曾健祐／翻攝

台中捷運

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