疑未注意路口狀況 台南廂型車擦撞救護車6人送醫

台南安南區長和路段，昨天下午發生救護車載送病患送醫途間，與廂型車擦撞意外。圖／讀者提供 台南安南區長和路段昨天下午5時許發生一起救護車與廂型車車禍，黃姓男子駕駛廂型車，疑未注意路口狀況，不慎與救護車擦撞，撞擊力道大，致救護車內包括病患、家屬及駕駛、2名救護人員計5人，加上黃男，共6人受傷送醫，幸無生命危險，警方指出，肇事原因仍待釐清。

台南市警三分局指出，昨天下午5時25分接獲110通報，安南區長和路發生救護車與廂型車發生車禍，因救護車當時載送民眾前往就醫途中，經員警及救護人員到場處理，將受傷民眾送往醫院治療。

警方調查，黃男昨天下午5時許駕駛廂型車，行經長和路一段二巷東向西行，在路口與南向北行的救護車發生擦撞，現場6人受傷，經救護人員送往醫院治療。經酒測，雙方皆無酒精反應。