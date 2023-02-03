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疑未注意路口狀況 台南廂型車擦撞救護車6人送醫
台南安南區長和路段昨天下午5時許發生一起救護車與廂型車車禍，黃姓男子駕駛廂型車，疑未注意路口狀況，不慎與救護車擦撞，撞擊力道大，致救護車內包括病患、家屬及駕駛、2名救護人員計5人，加上黃男，共6人受傷送醫，幸無生命危險，警方指出，肇事原因仍待釐清。
台南市警三分局指出，昨天下午5時25分接獲110通報，安南區長和路發生救護車與廂型車發生車禍，因救護車當時載送民眾前往就醫途中，經員警及救護人員到場處理，將受傷民眾送往醫院治療。
警方調查，黃男昨天下午5時許駕駛廂型車，行經長和路一段二巷東向西行，在路口與南向北行的救護車發生擦撞，現場6人受傷，經救護人員送往醫院治療。經酒測，雙方皆無酒精反應。
交通分隊指出，詳細肇責原因，仍待釐清當中。同時，警方提醒用路人路口慢看停，駕駛車輛行駛至交岔路口，應注意路口狀況，減速慢行，遵守路權規定，避免交通事故發生。
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