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1年前手術換心成功仍不敵病魔 新北刑大小隊長今公祭

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市刑大小隊長盧思成於2021年7月經醫師診斷出有心臟衰竭狀況，前年12月手術換心成功，休養一年仍不敵病魔於今年1月20日病逝，今天在北市一殯舉行公祭由新北市警局長廖訓誠與刑大大隊長蕭瑞豪帶領全體同仁前往悼念。圖／警方提供
新北市刑大小隊長盧思成於2021年7月經醫師診斷出有心臟衰竭狀況，前年12月手術換心成功，休養一年仍不敵病魔於今年1月20日病逝，今天在北市一殯舉行公祭由新北市警局長廖訓誠與刑大大隊長蕭瑞豪帶領全體同仁前往悼念。圖／警方提供
新北市刑大小隊長盧思成於2021年7月經醫師診斷出有心臟衰竭狀況，前年12月手術換心成功，休養一年仍不敵病魔於今年1月20日病逝，今天在北市一殯舉行公祭由新北市警局長廖訓誠與刑大大隊長蕭瑞豪帶領全體同仁前往上香悼念。新北市刑大表示，將為小隊長盧思成爭取「因公病故」申請撫卹金，為其遺眷盡最大心力，以感念他畢生為治安工作的付出及貢獻。

新北市刑大指出，盧思成小隊長為警專警員班130期畢業，1990年分發至警政署保五總隊服務，2002年調派台北縣警局刑事警察隊從事刑事偵查工作，從警32年，資歷相當完整。2021年5月疫情嚴峻期間，衛福部雙和醫院發生3名護理師遭到確診隔離病患持刀砍傷醫療暴力案件，因轄區中和警分局同時也受到疫情影響，盧思成奉命率員前往支援偵辦，並戒護染疫犯嫌前往新竹空軍醫院實施隔離及後續押解至看守所任務，全程必須穿著全套隔離裝備，忍受悶熱及可能感染風險，相當辛勞。

2021年7月初上班時因身體不適緊急就醫，經醫師診斷出有心臟衰竭狀況，必須要實施換心手術，歷經半年終於等到心臟移植並完成手術，開始漫長的復健並在家休養，去年12月底突然病情急轉直下，進入加護病房緊急治療，不幸於今年1月20日，農曆除夕前一天在內湖三軍總醫院辭世，得年54歲。

今天上午在台北市立第一殯儀館舉行告別式，家屬表示一切從簡，新北市警局長廖訓誠親自前往悼念並慰問家屬，許多曾與盧小隊長共事過的刑警同仁亦從各地前來，由刑事警察大隊長蕭瑞豪代表奠祭，送小隊長盧思成最後一程。

新北市刑大小隊長盧思成於2021年7月經醫師診斷出有心臟衰竭狀況，前年12月手術換心成功，休養一年仍不敵病魔於今年1月20日病逝，今天在北市一殯舉行公祭由新北市警局長廖訓誠與刑大大隊長蕭瑞豪帶領全體同仁前往悼念。圖／警方提供
新北市刑大小隊長盧思成於2021年7月經醫師診斷出有心臟衰竭狀況，前年12月手術換心成功，休養一年仍不敵病魔於今年1月20日病逝，今天在北市一殯舉行公祭由新北市警局長廖訓誠與刑大大隊長蕭瑞豪帶領全體同仁前往悼念。圖／警方提供
新北市刑大小隊長盧思成於2021年7月經醫師診斷出有心臟衰竭狀況，前年12月手術換心成功，休養一年仍不敵病魔於今年1月20日病逝，今天在北市一殯舉行公祭由新北市警局長廖訓誠與刑大大隊長蕭瑞豪帶領全體同仁前往悼念。圖／警方提供
新北市刑大小隊長盧思成於2021年7月經醫師診斷出有心臟衰竭狀況，前年12月手術換心成功，休養一年仍不敵病魔於今年1月20日病逝，今天在北市一殯舉行公祭由新北市警局長廖訓誠與刑大大隊長蕭瑞豪帶領全體同仁前往悼念。圖／警方提供
新北市刑大小隊長盧思成於2021年7月經醫師診斷出有心臟衰竭狀況，前年12月手術換心成功，休養一年仍不敵病魔於今年1月20日病逝，今天在北市一殯舉行公祭由新北市警局長廖訓誠與刑大大隊長蕭瑞豪帶領全體同仁前往悼念。圖／警方提供
新北市刑大小隊長盧思成於2021年7月經醫師診斷出有心臟衰竭狀況，前年12月手術換心成功，休養一年仍不敵病魔於今年1月20日病逝，今天在北市一殯舉行公祭由新北市警局長廖訓誠與刑大大隊長蕭瑞豪帶領全體同仁前往悼念。圖／警方提供

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