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新北蘆洲拖板車撞對向工廠牆壁 2人卡困車內警消馳援

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市蘆洲區陳姓男子，今天上午駕駛一輛拖板車，行經環堤大道往蘆洲方向，不慎失控跨越分隔島衝到對向車道，直到撞上工廠牆壁後才停下，導致工廠牆壁受損、車頭凹陷，車上陳、黃兩男一度受困。警消獲報趕抵協助脫困，僅陳男左腳、頭部擦挫傷送醫無礙，陳男沒酒駕，事故原因有待釐清。

經調查，陳姓男子（60歲）今天上午開著一輛拖板車，載著黃姓男子，沿著新北市蘆洲區環堤大道往蘆洲方向行駛，約莫8時23分左右，車經捷運機場旁，不慎失控偏移，整輛車先跨越分隔島，衝到對向車道，直到撞上一旁工廠圍牆後才止停。

導致工廠圍牆受損、拖板車頭、車門凹陷，造成陳、黃兩男一度受困車內，警消獲報派員趕抵，用破壞器材協助陳、黃兩男脫困，經檢視陳男左腳及頭部挫傷、黃男肢體輕微擦挫傷無需就醫，緊急協助陳男送醫急救，所幸沒有大礙。

肇事陳男沒有酒駕，現場未波及其他路過人車，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查釐清。

今天上午，一輛拖板車行經新北市蘆洲區環堤大道，不慎失控跨越分隔島衝到對向車道，所幸駕駛及乘客僅輕微擦挫傷。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，一輛拖板車行經新北市蘆洲區環堤大道，不慎失控跨越分隔島衝到對向車道，所幸駕駛及乘客僅輕微擦挫傷。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，一輛拖板車行經新北市蘆洲區環堤大道，不慎失控跨越分隔島衝到對向車道，所幸駕駛及乘客僅輕微擦挫傷。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，一輛拖板車行經新北市蘆洲區環堤大道，不慎失控跨越分隔島衝到對向車道，所幸駕駛及乘客僅輕微擦挫傷。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，一輛拖板車行經新北市蘆洲區環堤大道，不慎失控跨越分隔島衝到對向車道，所幸駕駛及乘客僅輕微擦挫傷。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，一輛拖板車行經新北市蘆洲區環堤大道，不慎失控跨越分隔島衝到對向車道，所幸駕駛及乘客僅輕微擦挫傷。記者曾伯愷／翻攝

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