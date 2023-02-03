上周才挨揍！男屢上街罵陌生人 北投警派員掌握動態

葉姓男子長期情緒不穩，經常上街辱罵、騷擾他人，上周與人爆發口角後挨揍，提告對方，近日再有民眾不堪其擾，上網發文求助；轄區警方今表示，部分民眾對葉男提出告訴，已受理偵辦，葉男情緒失控部分，也已通報社會局處協處，認定符合強制就醫條件前，將派員掌握葉男動態。

警方調查，58歲葉男經常在台北市北投區街頭上徘徊，近期多次無故辱罵、挑釁、騷擾陌生民眾，其中，因葉男多次到一間速食店內罵髒話，店內林姓男子與葉男爆發肢體衝突，林男打傷葉男左眼，事後葉男提告林男傷害罪，速食店店員則提告男恐嚇罪，警方依法受理偵辦。

未料，葉男行徑未改善，近日又有民眾不堪葉男騷擾，上網發文求助。轄區被投警分局表示，部分店家、民眾已對葉男提出告訴，警方受理後正積極偵辦，葉男情緒失控，屢次做出脫序行為，造成社區恐慌，也已通報社會安全網跨局處協處，認定符合強制就醫條件前，將派員持續掌握葉男動態。