通緝犯見警察就跑還謊報身分 遭問生肖秒破功
新北盧姓男子1日看到警車就往巷內逃竄，隨即遭警方盤查，盧男起初謊報朋友身分證字號，但被問到生肖時頓時呆住，只好報出自己是毒品通緝犯的身分，乖乖到案執行3個月徒刑。
新北市政府警察局保安警察大隊今天發布新聞稿表示，新北保大第2中隊警員1日晚間執行板橋區巡邏勤務時，發現一名男子鬼鬼祟祟，看到警車就快步走向附近巷弄。
警方立即上前盤查，盧男流暢地報出身分證字號及出生年月日，但警員一看照片就知道是不同人。警員詢問生肖時，盧男頓時呆愣在原地，只好老實報上自己的身分。
原來，41歲盧男自知有2筆通緝在案，才會謊報身分，以躲避3個月徒刑，全案訊後移送新北地檢署偵辦。
另外，警員在盤查過程中覺得盧男很面熟，原來去年10月盧男就因毒品案遭同一批警員逮捕，4個月後又因同件毒品通緝案被相同警員查獲到案。
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