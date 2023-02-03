快訊

捷運資訊看板當機後出現「WindowsXP」 網一片驚呼：還在用？

20多歲女染疫 跌落樓梯間送醫搶救5天不治

105死創203天以來新高！本土+2萬5104例 373例境外

通緝犯見警察就跑還謊報身分 遭問生肖秒破功

中央社／ 新北3日電

新北盧姓男子1日看到警車就往巷內逃竄，隨即遭警方盤查，盧男起初謊報朋友身分證字號，但被問到生肖時頓時呆住，只好報出自己是毒品通緝犯的身分，乖乖到案執行3個月徒刑。

新北市政府警察局保安警察大隊今天發布新聞稿表示，新北保大第2中隊警員1日晚間執行板橋區巡邏勤務時，發現一名男子鬼鬼祟祟，看到警車就快步走向附近巷弄。

警方立即上前盤查，盧男流暢地報出身分證字號及出生年月日，但警員一看照片就知道是不同人。警員詢問生肖時，盧男頓時呆愣在原地，只好老實報上自己的身分。

原來，41歲盧男自知有2筆通緝在案，才會謊報身分，以躲避3個月徒刑，全案訊後移送新北地檢署偵辦。

另外，警員在盤查過程中覺得盧男很面熟，原來去年10月盧男就因毒品案遭同一批警員逮捕，4個月後又因同件毒品通緝案被相同警員查獲到案。

毒品 通緝

延伸閱讀

女子開車載通緝犯涉肇逃又撞里長 南警攔截圍捕到案

周六立春正式迎黑兔年！5生肖別忘安太歲 犯「這事」恐財庫破洞

2023生肖誰最旺／鼠最爽、蛇有海量工具人 這生肖火燒鈔票

5生肖需注意今年2/4立春 用「躲春」化解一年災禍

相關新聞

噁！台中捷運狂瀉黃色瀑布 酒醉男忍不住脫序吐滿地

黃姓男子昨一早抵台高鐵台中站準備轉搭台中捷運回家時，因稍早餐會喝太多酒整個人控制不住，直接在捷運站內「狂瀉」，當場把樓梯...

台南警春節吃寒酸便當 四分局致歉「採購人員經驗不足」

年假剛結束，台南市警四分局轄區派出所員警最近在網路上張貼照片，並標示「過年期間值班吃的80元便當」，裡頭只有一小塊炸魚及...

疑未注意路口狀況 台南廂型車擦撞救護車6人送醫

台南安南區長和路段昨天下午5時許發生一起救護車與廂型車車禍，黃姓男子駕駛廂型車，疑未注意路口狀況，不慎與救護車擦撞，撞擊...

1年前手術換心成功仍不敵病魔 新北刑大小隊長今公祭

新北市刑大小隊長盧思成於2021年7月經醫師診斷出有心臟衰竭狀況，前年12月手術換心成功，休養一年仍不敵病魔於今年1月2...

新北蘆洲拖板車撞對向工廠牆壁 2人卡困車內警消馳援

新北市蘆洲區陳姓男子，今天上午駕駛一輛拖板車，行經環堤大道往蘆洲方向，不慎失控跨越分隔島衝到對向車道，直到撞上工廠牆壁後...

上周才挨揍！男屢上街罵陌生人 北投警派員掌握動態

葉姓男子長期情緒不穩，經常上街辱罵、騷擾他人，上周與人爆發口角後挨揍，提告對方，近日再有民眾不堪其擾，上網發文求助；轄區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。