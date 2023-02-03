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又是LINE群投資型詐騙！男臨櫃匯200萬 警成功攔阻
新北市陳姓男子昨至銀行臨櫃要匯款200萬元，行員驚覺有異，懷疑又是LINE群投資型詐騙，與新店警分局碧潭派出所員警聯手勸阻成功攔阻。
新店警分局碧潭派出所巡佐王竣煒、員警曾駿銘，昨天下午1時50分接獲分局勤務中心通知，新店區北新路一段彰化銀行行員通報，有民眾疑似遭詐騙情事請求警方協助，員警獲報後立即趕赴現場。
要匯款的陳姓男子（71歲）聲稱去年加入投資群組後，又於群組中主動加入號稱可投資獲利的不知名LINE帳號，對方並要求下載特定投資APP才能穩健獲利，便於昨天到彰化銀行臨櫃匯款200萬元。
經員警及行員努力勸說，這是典型詐騙手法並進行反詐騙宣導，陳男驚覺被騙才打消匯款念頭，成功攔阻。警方呼籲，投資應循正常管道，若有強調高獲利、高報酬的投資，一定要多聽多問多查證，以防遭騙損失錢財。
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