又是LINE群投資型詐騙！男臨櫃匯200萬 警成功攔阻

新北市71歲陳姓男子昨至銀行臨櫃要匯款200萬元，行員驚覺有異，懷疑又是LINE群投資型詐騙，與新店警分局碧潭派出所員警聯手勸阻成功攔阻。記者王長鼎／翻攝 新北市陳姓男子昨至銀行臨櫃要匯款200萬元，行員驚覺有異，懷疑又是LINE群投資型詐騙，與新店警分局碧潭派出所員警聯手勸阻成功攔阻。

新店警分局碧潭派出所巡佐王竣煒、員警曾駿銘，昨天下午1時50分接獲分局勤務中心通知，新店區北新路一段彰化銀行行員通報，有民眾疑似遭詐騙情事請求警方協助，員警獲報後立即趕赴現場。

要匯款的陳姓男子（71歲）聲稱去年加入投資群組後，又於群組中主動加入號稱可投資獲利的不知名LINE帳號，對方並要求下載特定投資APP才能穩健獲利，便於昨天到彰化銀行臨櫃匯款200萬元。