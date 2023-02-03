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越籍逃逸移工開心圍爐 見警登門5人愣住躲不了遭逮
5名越南籍逃逸移工，昨天晚上在新北市樹林區一處民宅內圍爐，轄區警獲報該戶出入份子複雜，派員前往查察，沒想到應門入內一看全是外籍人士，經逐一盤查，赫見皆是越南籍逃逸移工，一併帶回偵辦，警詢後依違反入出國移民法，解送移民署專勤隊接續查辦。
經調查，阮男（31歲）、阮男（37歲）、阮男（35歲）、范男（48歲）、範男（44歲）5人皆為越南籍，各持工作簽證來台，卻因故成為逃逸移工。其中范男2019年7月16日來台最久，阮男（37歲）則是去年（2022年）7月19日來台最短，3名阮姓男子、範男目前以打零工維生，范男則沒有工作。
昨天（2日）晚上，樹林警方獲報，位於新北市樹林區路山佳街一處民宅出入份子複雜，警方立即派員前往查察，沒想到敲門入內一看，在場5人全是外籍人士，經逐一盤問，赫見皆是越南籍逃逸移工，一併帶回偵辦，警詢後依違反入出國移民法，解送移民署專勤隊接續查辦。
樹林警方表示，落實警政署推動「清源專案2.0」及「社區警政再出發」兩大重點目標，運用轄區治理理念，親近鄰里掌握轄區特性，佈建友善通報網，主動發掘並清除犯罪根源，並強化警民互動建構夥伴關係，以達犯罪偵防及為民服務的目標，確保社會安寧，守護市民安全。
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