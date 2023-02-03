快訊

捷運資訊看板當機後出現「WindowsXP」 網一片驚呼：還在用？

20多歲女染疫 跌落樓梯間送醫搶救5天不治

105死創203天以來新高！本土+2萬5104例 373例境外

聽新聞
test
0:00 / 0:00

越籍逃逸移工開心圍爐 見警登門5人愣住躲不了遭逮

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

5名越南籍逃逸移工，昨天晚上在新北市樹林區一處民宅內圍爐，轄區警獲報該戶出入份子複雜，派員前往查察，沒想到應門入內一看全是外籍人士，經逐一盤查，赫見皆是越南籍逃逸移工，一併帶回偵辦，警詢後依違反入出國移民法，解送移民署專勤隊接續查辦。

經調查，阮男（31歲）、阮男（37歲）、阮男（35歲）、范男（48歲）、範男（44歲）5人皆為越南籍，各持工作簽證來台，卻因故成為逃逸移工。其中范男2019年7月16日來台最久，阮男（37歲）則是去年（2022年）7月19日來台最短，3名阮姓男子、範男目前以打零工維生，范男則沒有工作。

昨天（2日）晚上，樹林警方獲報，位於新北市樹林區路山佳街一處民宅出入份子複雜，警方立即派員前往查察，沒想到敲門入內一看，在場5人全是外籍人士，經逐一盤問，赫見皆是越南籍逃逸移工，一併帶回偵辦，警詢後依違反入出國移民法，解送移民署專勤隊接續查辦。

樹林警方表示，落實警政署推動「清源專案2.0」及「社區警政再出發」兩大重點目標，運用轄區治理理念，親近鄰里掌握轄區特性，佈建友善通報網，主動發掘並清除犯罪根源，並強化警民互動建構夥伴關係，以達犯罪偵防及為民服務的目標，確保社會安寧，守護市民安全。

昨天晚上，新北市樹林警方獲報，派員前往山佳街一處民宅查察，當場逮捕5名越南籍逃逸移工，依違反入出國移民法，解送移民署專勤隊接續查辦。記者曾伯愷／翻攝
昨天晚上，新北市樹林警方獲報，派員前往山佳街一處民宅查察，當場逮捕5名越南籍逃逸移工，依違反入出國移民法，解送移民署專勤隊接續查辦。記者曾伯愷／翻攝
昨天晚上，新北市樹林警方獲報，派員前往山佳街一處民宅查察，當場逮捕5名越南籍逃逸移工，依違反入出國移民法，解送移民署專勤隊接續查辦。記者曾伯愷／翻攝
昨天晚上，新北市樹林警方獲報，派員前往山佳街一處民宅查察，當場逮捕5名越南籍逃逸移工，依違反入出國移民法，解送移民署專勤隊接續查辦。記者曾伯愷／翻攝
昨天晚上，新北市樹林警方獲報，派員前往山佳街一處民宅查察，當場逮捕5名越南籍逃逸移工，依違反入出國移民法，解送移民署專勤隊接續查辦。記者曾伯愷／翻攝
昨天晚上，新北市樹林警方獲報，派員前往山佳街一處民宅查察，當場逮捕5名越南籍逃逸移工，依違反入出國移民法，解送移民署專勤隊接續查辦。記者曾伯愷／翻攝

移民署 越南 移工

延伸閱讀

影／衝入火場救人 消防員反遭逃逸移工推倒

影／桃園男街邊與友爭執 見警竟誤認遭出賣揍對方一拳後逃逸

影／越南移工新住民賭場「色碟」隱身民宅 嘉縣移民署專勤隊破獲

台中車主停紅線見警落跑 警逕舉罰2萬 法官認違法撤銷

相關新聞

噁！台中捷運狂瀉黃色瀑布 酒醉男忍不住脫序吐滿地

黃姓男子昨一早抵台高鐵台中站準備轉搭台中捷運回家時，因稍早餐會喝太多酒整個人控制不住，直接在捷運站內「狂瀉」，當場把樓梯...

台南警春節吃寒酸便當 四分局致歉「採購人員經驗不足」

年假剛結束，台南市警四分局轄區派出所員警最近在網路上張貼照片，並標示「過年期間值班吃的80元便當」，裡頭只有一小塊炸魚及...

疑未注意路口狀況 台南廂型車擦撞救護車6人送醫

台南安南區長和路段昨天下午5時許發生一起救護車與廂型車車禍，黃姓男子駕駛廂型車，疑未注意路口狀況，不慎與救護車擦撞，撞擊...

1年前手術換心成功仍不敵病魔 新北刑大小隊長今公祭

新北市刑大小隊長盧思成於2021年7月經醫師診斷出有心臟衰竭狀況，前年12月手術換心成功，休養一年仍不敵病魔於今年1月2...

新北蘆洲拖板車撞對向工廠牆壁 2人卡困車內警消馳援

新北市蘆洲區陳姓男子，今天上午駕駛一輛拖板車，行經環堤大道往蘆洲方向，不慎失控跨越分隔島衝到對向車道，直到撞上工廠牆壁後...

上周才挨揍！男屢上街罵陌生人 北投警派員掌握動態

葉姓男子長期情緒不穩，經常上街辱罵、騷擾他人，上周與人爆發口角後挨揍，提告對方，近日再有民眾不堪其擾，上網發文求助；轄區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。