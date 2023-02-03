嘉義中埔義仁村玉米田火警 滅火後驚見男焦屍
嘉義縣中埔鄉義仁村往後壁寮今天中午11點55分，驚傳一處玉米田發生火警，疑一名49歲男子遭火焚，警消獲報抵達現場，該男子已成焦屍，明顯死亡，現場有濃濃的汽油味，初步排除外力介入，詳情仍待檢警方調查釐清。
地方人士表示，死者今天中午向其母親說要到田裡走走，不久後，母親到田裡察看，卻驚見兒子全身著火，嚇到癱軟在地，呼喊死者舅舅通報警消救援。
警消獲報到場，該男已燒成焦屍，明顯死亡，警方初步排除外力介入，詳情仍待檢警調查釐清。
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