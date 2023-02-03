快訊

獨／桃捷收炸彈恐嚇信 目的為阻瑞士參訪團來台

月經愛愛更易高潮是真的！性學博士許藍方授「性高潮秘訣」3關鍵

緬甸政變兩年：專訪被軍方性侵的記者

影／貨車臨停卸貨 醉男當自家車欲開回家 現行犯遭逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市林姓男子前天酒醉見貨車臨停卸貨，當自家車猛踩油門欲直接開回家，車主見狀連忙上前阻止，被依現行犯當場逮捕，警詢後昨依竊盜及公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

家住新北市泰山區的林姓男子（41歲）前晚與友人在板橋區雙十路熱炒店把酒言歡，前晚10時結束後，坐計程車欲返家，疑因喝太多，無法交待下車地點，司機擔心林男酒後不慎吐滿車，將人就近送到板橋區大同街海山警分局文聖派出所。

林男下車後，站在派出所前吹風閒晃，看到一輛貨車開來，車主開啟雙黃燈停在派出所旁下車卸貨，林男竟直接坐上車駕駛座，未打檔就猛踩油門。

貨車車主聽到貨車引擎聲連忙上前並阻止林男離開現場，文聖所值班員警聞聲也走出派出所察看，當場依竊盜現行犯逮捕，另施以酒測，林男酒測值達0.86毫克，警詢後昨依竊盜及公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

新北市林姓男子日前酒醉見貨車臨停卸貨，當自家車欲直接開回家，車主見狀連忙上前阻止，被依現行犯當場逮捕依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子日前酒醉見貨車臨停卸貨，當自家車欲直接開回家，車主見狀連忙上前阻止，被依現行犯當場逮捕依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子日前酒醉見貨車臨停卸貨，當自家車欲直接開回家，車主見狀連忙上前阻止，被依現行犯當場逮捕依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子日前酒醉見貨車臨停卸貨，當自家車欲直接開回家，車主見狀連忙上前阻止，被依現行犯當場逮捕依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子日前酒醉見貨車臨停卸貨，當自家車欲直接開回家，車主見狀連忙上前阻止，被依現行犯當場逮捕依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子日前酒醉見貨車臨停卸貨，當自家車欲直接開回家，車主見狀連忙上前阻止，被依現行犯當場逮捕依法送辦。記者王長鼎／翻攝

竊盜 車主

延伸閱讀

逮現行犯遇提審裁定放3人 中山警：毒品案持續偵辦

不滿提分手拿回送女友iPhone 小氣男竊盜被判刑

影／酒醉男嫌羽球館太吵 持刀攔車理論反遭壓制

疑申請補助不成…新店男亮刀狠劃員警 臉部刀傷長達8公分

相關新聞

軍官情侶鹹濕影片外流！女中尉報案揪散布者 IG遭肉搜反漲粉

陸軍八軍團服役一對情侶，在營區恩愛時用手機自拍性愛影片，近日因不明原因外流引發爭議，片中女中尉的IG遭網友肉搜，從原本幾...

台南警春節吃寒酸便當 四分局致歉「採購人員經驗不足」

年假剛結束，台南市警四分局轄區派出所員警最近在網路上張貼照片，並標示「過年期間值班吃的80元便當」，裡頭只有一小塊炸魚及...

南下自強號377車次嘉義水上鄉平交道事故 釀一死

台鐵南下自強377號上午9點17分，行經嘉義縣水上鄉柳林平交道附近鐵軌，突撞死1名闖入行人，死者肢離破碎，警方調查處理中...

獨／台南第四警分局春節值班警吃「寒酸便當」 網：採購真的沒問題？

台南市的波麗士大人過年期間竟然吃這樣？！年假剛結束，台南市四分局轄下派出所員警最近在網路上張貼照片，並標示「過年期間值班...

男童遺落最愛平板電腦 警追查竟是「山頂洞人」涉侵占

丁姓婦人帶國小兒子逛街，兒子卻大意將平板電腦遺落在路邊花台，報警求助。警方追查竟發現，「山頂洞人」涉嫌帶走男童的平板電腦...

影／貨車臨停卸貨 醉男當自家車欲開回家 現行犯遭逮

新北市林姓男子前天酒醉見貨車臨停卸貨，當自家車猛踩油門欲直接開回家，車主見狀連忙上前阻止，被依現行犯當場逮捕，警詢後昨依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。