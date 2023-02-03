影／貨車臨停卸貨 醉男當自家車欲開回家 現行犯遭逮

新北市林姓男子前天酒醉見貨車臨停卸貨，當自家車猛踩油門欲直接開回家，車主見狀連忙上前阻止，被依現行犯當場逮捕，警詢後昨依竊盜及公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

家住新北市泰山區的林姓男子（41歲）前晚與友人在板橋區雙十路熱炒店把酒言歡，前晚10時結束後，坐計程車欲返家，疑因喝太多，無法交待下車地點，司機擔心林男酒後不慎吐滿車，將人就近送到板橋區大同街海山警分局文聖派出所。

林男下車後，站在派出所前吹風閒晃，看到一輛貨車開來，車主開啟雙黃燈停在派出所旁下車卸貨，林男竟直接坐上車駕駛座，未打檔就猛踩油門。

貨車車主聽到貨車引擎聲連忙上前並阻止林男離開現場，文聖所值班員警聞聲也走出派出所察看，當場依竊盜現行犯逮捕，另施以酒測，林男酒測值達0.86毫克，警詢後昨依竊盜及公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。