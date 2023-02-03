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影／闖紅燈迴轉逆向逼車 台中劣駕駛竟是累犯
台中市26歲吳女春節期間載家人出門遊玩，卻莫名遭後方58歲劉男所駕休旅車逼車，劉闖紅燈大迴轉逆向逼退吳女車輛，讓吳與車上乘客嚇得報警。劉男到案供稱，認錯車，一時情緒失控釀禍。經查，劉嫌除夕當天才在東勢區逼車，大年初八在豐原區2度逼車，得吞上罰單，依強制、妨害自由、恐嚇罪嫌函送，吊銷駕照。
上月29日正值大年初八，吳女載著家人從台中市區到豐原往山城方向遊玩，下午3點多，行經豐勢路2段787號前，莫名遭劉姓休旅車駕駛惡意逼車，吳女變換車道甚至減速讓道，但休旅車持續逼車，甚至闖紅燈大迴轉逆向逼車，吳女與車上乘客嚇得報警。
警方調閱相關監視器，請劉男到案說明，劉辯稱，趕著上班，覺得前方車速太慢，而他「認錯車」，一時情緒失控才會逆向逼車，與對方互不認識。
經調查，劉男惡劣逼車行徑並非首樁，上月21日，也就是除夕當天，劉在東勢區對一部轎車惡意逼車，警方調查移送，未料劉嫌不思改進，9天後又在豐原區對其他車輛進行逼車行徑，相當危險。
豐原警分局翁子派出所指出，劉嫌涉違反道路交通管理處罰條例第43條危險駕駛、第53條紅燈迴轉等行為，依法製單舉發，另刑事部分，警詢後依強制、妨害自由、恐嚇罪嫌函送，並吊銷駕照。
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