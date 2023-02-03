機車直接左轉與對向汽車碰撞 花蓮20歲男騎士傷重送醫
花蓮一名20歲余姓男子昨晚騎機車沿南濱路向北行駛，在和平路口疑似未依規定兩段式左轉，與對向直行車輛在路口碰撞，余男被撞飛倒地頭部重創，傷勢嚴重，送醫急救目前仍在加護病房觀察。
警方調查，昨晚10時許，余姓男子騎普通重型機車沿南濱路由南往北行駛，行經太平洋公園前的和平路口，直接從外側車道打左轉燈後切入左轉，與對向由北往南直行，疑似搶黃燈通過的轎車在路口碰撞。
余男連人帶車被撞飛到南下車道，倒地頭部受重創，當場失去呼吸心跳，消防局一名蘇姓人員正好休假路過，見狀上前協助搶救，為余男CPR，並由救護車送醫急救，因傷勢嚴重，還在加護病房觀察，51歲汽車駕駛呂姓婦人及車上2名乘客輕微擦挫傷，送醫沒有大礙。
警方初步調查，余男及呂姓婦人都有合格駕照，也都沒有酒駕，該路口有機車兩段式左轉的標誌，肇事原因還待調查釐清。
花蓮警分局呼籲務必遵守交通規則及安全駕駛原則，切勿超速行駛，避免因違規與貪快，危及自身及其他用路人的安全。
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