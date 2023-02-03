影／退休警爬井步山突冒冷汗、臉發白 警消接力抬下山送醫 仍宣告不治

屏東縣消防局昨下午1點多接獲報案，在井步山廁所上方約2.5公里處有登山客疑似OHCA無呼吸心跳，隨即出動18人前往救援，山友63歲洪姓男子是退休警察，上山途中身體不舒服，冒冷汗臉色發白，由於山路崎嶇，救援人員花1小時36分鐘將洪男抬下山送到救護車，送醫仍不治。

63歲洪姓男子是退休警察，昨一行共18人到霧台鄉井步山登山，清晨6點多登山，上山途中，洪姓男子身體不舒服，冒冷汗，臉色發白，洪男停留後休息，另名友人陪著他， 剩下16人繼續登山。

未料，下午1點23分，洪男出現疑似OHCA情況，友人隨即趕緊報案，消防局派遣霧台、三地門分隊警義消，與第一大隊、特搜大隊、義消特搜大隊共18人到場救援，下午3點24分接觸到洪，洪已無呼吸心跳，現場自動心肺復甦機實施胸外按壓，並用捲式擔架將洪男抬下山。

洪男體重約80到90公斤，山路崎嶇搬運過程相當艱辛，歷經約1小時36分後，下午5點將洪男送到救護車，送醫仍不治。