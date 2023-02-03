性騷擾以摸隱私處為大宗 燈會來臨警提醒防痴漢鹹豬手
2023台灣燈會將於5日至19日在台北市正式登場，北市婦幼警察隊指出，這是疫情降級解封後首場國際型活動，勢必湧入大量人潮參觀，然而在人潮擁擠時，警方提醒除防止隨身財物遭竊外，也請民眾特別留意鹹豬手。
根據台北市警方統計，2019年至2022年受理性騷擾案件中，行為態樣以趁機觸摸隱私處占45%最多，其次是偷窺、偷拍占15%。
發生地點以公共場所最多，其次為大眾運輸工具；發生時間也以15至18時最多，18時至21時次之，可見性騷擾嫌犯挑選人潮擁擠尖峰時段，趁機碰觸被害人隱私部位，當被害人發現不對勁，嫌犯早已得逞或在大眾運輸工具到站後逃之夭夭。
婦幼警察隊提醒民眾，人潮擁擠情境下，感受到有人異常接近，例如刻意推擠或不當磨蹭等，可移動至有監視器區域，如已迴避或直接出聲制止後，對方仍繼續行為，甚至尾隨，在人身安全無虞考量下，除使用手機錄影蒐證外，也注意是否有第三人目睹，以供報案時舉證。
另外如遭觸碰胸部、臀部或其他身體隱私部位，記下發生時間地點及對方特徵，並儘早報案，以利警方即時調閱監視器影像追查嫌疑人，維護自身權益。
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