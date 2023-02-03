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檢舉違規警回應不予舉發 他貼文討拍反被網友打臉

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市泰山區一名民眾，上個月（19日）發現有人騎車沒戴安全帽，他逕自拍照向警方檢舉。不料，卻收到警回「因適時欠缺具體明確」，不予舉發。他無奈將回覆內容、照片貼文臉書社群「違規事實不明確？還是有什麼是我看不見的嗎？」對此林口警方解釋，民眾檢舉應檢附連續照片或是動態畫面，以利舉發。

據了解，新北市泰山區民眾，上個月（19日）晚上8時左右，騎經仁愛路與泰林路口，發現在他左前方騎電動機車的男騎士，沒戴安全帽，他一個小時後將單張檢舉照片上傳，向新北市警方檢舉「機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽」。

孰料，檢舉人接到林口警方回覆「經檢視採證照片，違規事實不明確（照片無法辨識完整違規情事）……檢舉資料欠缺具體明確……不予舉發。這讓檢舉人相當不滿，將檢舉照片、警方回覆內容上傳臉書《靠北police》討拍，沒想到卻引來大批網友無情砲轟。

有網友說「不專業還來討拍，臉腫腫的」、「不會檢舉就不要檢舉」、「要當檢舉達人就請專業點，不然錯在哪還不知會被笑的」、「你可能不是看不見，是你沒腦子」、「我也常常等紅燈時把帽子拿下來抓頭皮因為癢」。

對此，林口警分局解釋，經檢視民眾檢舉資料，僅提供一張採證照片，欠缺具體明確的違規事實，致無法查證該駕駛係屬動態行駛狀況未戴安全帽，或係因停等紅燈時，短暫取下安全帽後再戴回，故本案依規定應不予舉發。

警方提醒，民眾檢舉動態違規時，宜需檢附攝錄連續採證照片或影像資料為依據，建議以提供影像為主，並檢附清楚車牌截圖，以利調查舉發。

新北市泰山區一名民眾，向警方檢舉有人騎車沒戴安全帽，卻收到警回「因適時欠缺具體明確」不予舉發。他將回覆內容、照片貼文臉書社群討拍，卻引來網友無情砲轟。圖／臉書《靠北police》
新北市泰山區一名民眾，向警方檢舉有人騎車沒戴安全帽，卻收到警回「因適時欠缺具體明確」不予舉發。他將回覆內容、照片貼文臉書社群討拍，卻引來網友無情砲轟。圖／臉書《靠北police》
新北市泰山區一名民眾，向警方檢舉有人騎車沒戴安全帽，卻收到警回「因適時欠缺具體明確」不予舉發。他將回覆內容、照片貼文臉書社群討拍，卻引來網友無情砲轟。圖／臉書《靠北police》
新北市泰山區一名民眾，向警方檢舉有人騎車沒戴安全帽，卻收到警回「因適時欠缺具體明確」不予舉發。他將回覆內容、照片貼文臉書社群討拍，卻引來網友無情砲轟。圖／臉書《靠北police》
新北市泰山區一名民眾，向警方檢舉有人騎車沒戴安全帽，卻收到警回「因適時欠缺具體明確」不予舉發。他將回覆內容、照片貼文臉書社群討拍，卻引來網友無情砲轟。圖／臉書《靠北police》
新北市泰山區一名民眾，向警方檢舉有人騎車沒戴安全帽，卻收到警回「因適時欠缺具體明確」不予舉發。他將回覆內容、照片貼文臉書社群討拍，卻引來網友無情砲轟。圖／臉書《靠北police》
新北市泰山區一名民眾，向警方檢舉有人騎車沒戴安全帽，卻收到警回「因適時欠缺具體明確」不予舉發。他將回覆內容、照片貼文臉書社群討拍，卻引來網友無情砲轟。圖／臉書《靠北police》
新北市泰山區一名民眾，向警方檢舉有人騎車沒戴安全帽，卻收到警回「因適時欠缺具體明確」不予舉發。他將回覆內容、照片貼文臉書社群討拍，卻引來網友無情砲轟。圖／臉書《靠北police》

安全帽

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