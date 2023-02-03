台鐵新自強號首次嘉縣發生死傷事故 南北列車延誤

發生事故意外的全新自強號列車。記者魯永明／攝影 台鐵1輛新自強號今天上午在嘉義站與南靖站之間，疑與闖入鐵軌行人發生擦撞意外，死者肢離破碎，頭部破裂，警方及葬儀社人員沿途撿拾破碎遺體，事故造成雙向列車延誤，原因調查中。這輛377車次新自強號（EMU3000型），首次在嘉義縣發生死亡事故。

警方初步調查，377車次新自強號今天上午9時許南下300K+750M（嘉義縣水上鄉柳林平交道附近），司機員發現有名男子從路旁走上鐵軌，疑似臥軌，煞車因應不及而撞上。但還要調閱行車紀錄器等進行調查。

初步查看新自強號列車沒有重大損害，10時53分雙向列車恢復通行。

由於遺體破碎難辨又沒有身分資料，警方在附近找到1輛可疑機車，經車牌號碼聯絡到車主家屬，死者疑是住在嘉義市吳姓中年男子，已聯絡家屬確認身分。

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警方及葬儀社人員沿途撿拾破碎遺體。記者魯永明／攝影

警方於現場調查。記者魯永明／攝影 事故地點離平交道不遠。記者魯永明／攝影 377車次全新自強號（EMU3000型），首次在嘉義縣發生死亡事故。記者魯永明／攝影