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桃園平鎮轎車不明原因衝撞鹹酥雞攤 波及路邊機車油流滿地

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園平鎮昨晚中豐路南勢二段與南華街口9時許，23歲陳男駕駛的黑色轎車，因不明原因衝撞路邊鹹酥雞攤更波及到隔壁民宅停在路邊的2輛機車，事故當下碰撞聲大，也造成陳男頭部撕裂傷及全身多處擦、挫傷，所幸送醫救治後無礙，陳男酒測值為0，詳細肇事原因警方將持續調查釐清。

昨晚9時12分許，陳男由龍潭往中壢方向，行經中豐路南勢二段時，轎車綠燈一起步後僅90公尺的距離，就因不明原因衝撞到路邊的鹽酥雞攤，造成汽車車頭及擋風玻璃幾乎全毀，且地上還漏油，更波及隔壁民宅的2輛機車，現場畫面慘不忍度。

消防人員獲報到場後，協助陳男已脫困，不過頭部大面積撕裂傷、胸痛，意識清醒，經救護人員給予清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定等救護處置後，送往林口長庚醫院救治，所幸並無大礙。

受波及的住戶表示，當時人在室內有聽到很大聲的撞擊聲響，家門前停放的其中1輛機車僅騎約300公里相當新，卻撞得如廢鐵一般；平時這邊晚間車速都會比較快一些，幸好鹹酥雞攤未營業，未波及其他民眾。

平鎮警分局表示，陳男酒測值為0，詳細肇事原因，警方正積極調查釐清當中；呼籲駕駛人駕駛車輛上路，務必遵守相關交通法令外，以避免發生事故造成傷亡。

桃園平鎮昨晚中豐路南勢二段與南華街口9時許，陳男駕駛的黑色轎車，因不明原因衝撞路邊鹹酥雞攤更波及到隔壁民宅停在路邊的2輛機車。記者翁唯真／翻攝
桃園平鎮昨晚中豐路南勢二段與南華街口9時許，陳男駕駛的黑色轎車，因不明原因衝撞路邊鹹酥雞攤更波及到隔壁民宅停在路邊的2輛機車。記者翁唯真／翻攝
桃園平鎮昨晚中豐路南勢二段與南華街口，陳男不明原因衝撞路邊鹽酥雞攤，造成汽車車頭及擋風玻璃幾乎全毀，且地上還漏油。記者翁唯真／翻攝
桃園平鎮昨晚中豐路南勢二段與南華街口，陳男不明原因衝撞路邊鹽酥雞攤，造成汽車車頭及擋風玻璃幾乎全毀，且地上還漏油。記者翁唯真／翻攝

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