男收容人臉變黑暴斃 家屬質疑南投看守所處置不當
南投看守所王姓收容人上月13日臉發黑暴斃，家屬質疑看守所延誤送醫要求調查死因。所方強調，發現收容人健康狀況不對，立刻打119並持續急救，並無處置不當。南投地檢署表示，已經會同法醫解剖相驗，需等鑑定結果出爐才能確認死因，並釐清相關責任。
南投看守所表示，13日晚間王姓收容人同住舍友，發現他突然臉色變黑，立刻呼救，所方獲報後，立刻打119，並使用AED心臟電擊器及心肺復甦術急救直到救護車趕到，救護人員接力急救直到抵達醫院。但經醫院急救後，可惜王姓收容人仍宣告不治。所方也向派出所報案，相關的處置過程和監視器影響，也已提供檢警調查。
家屬質疑，當天晚間10點多接獲看守所電話，告知王男已死亡，讓他們難以接受。尤其，監所主管曾透露王男臉色發黑後幫他量血壓，質疑王男當時生命危急，應該立刻急救送醫，為何還要量血壓影響搶救時間，看守所是否處置失當延誤送醫？要求司法能調查釐清真相。
南投地檢署檢察官會同法醫相驗並解剖遺體，南投地檢署表示，法醫已經採集相關檢體，送法醫研究所鑑定，需等鑑定結果出爐，才能確認死因。檢方也蒐集王姓收容人在看守所內的相關資料，以及相關監視器影像，對於家屬提出的質疑，也會列為調查重點。
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