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2軍官報案！性愛影片外流 軍方證實女軍官貼文找凶手

聯合報／ 記者林保光／即時報導

陸軍軍官性愛影片，女軍官貼文要找「凶手」。圖／擷取自記者爆料網
陸軍軍官性愛影片，女軍官貼文要找「凶手」。圖／擷取自記者爆料網

陸軍八軍團1對男女軍官2021年在屏東營區，拍下2人性愛影片，不料所拍錄的影片外流，經廣泛傳開，引起議論。陸軍八軍團表示，這對軍官已向高雄市警方「備案」，女軍官並在網路貼文，要尋找「兇手」。

據了解，這對軍官男方是上尉訓練官、女方是中尉輔導長，2021年在任職的屏東營區內做愛，並用手機拍攝影片，軍方認為2人發生違反男女分際情事，極為重視，將2人調離現職，接受調查。昨天女方在Line群組發文，要同學將她流傳的「東西」截圖給她，說「我本人已經報案了，但是現在缺乏散布者是誰」，留言「幫我一個忙讓我找出兇（凶）手」。

陸軍八軍團少將政戰主任樓偉傑表示，2位軍官向高雄市警苓雅分局「備案」，因他們不知道要告誰，警方要他們檢具截圖才能當證據，女軍官才在網路留言，也希望影片不要再繼續流傳。

高雄市警苓雅分局表示，2月2日凌晨零點多，1對男女到偵查隊「法律諮詢」，說他們2月1日上午10點多，發現他們的影片外流，可以如何提告，員警只告訴他們，傳影片的人涉及妨害秘密罪，但須有截圖才能提告，但他們並沒提及是外流軍官影片的當事人，他們停留僅10分鐘，後來向員警表示「暫不提告」便離去，警方依程序開具受理處理案件三聯單給他們，無法確認他們是否就是軍官性愛影片的當事人。

陸軍 性愛

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