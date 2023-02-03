軍官情侶鹹濕影片外流！女中尉報案揪散布者 IG遭肉搜反漲粉

陸軍八軍團服役一對情侶，在營區恩愛時用手機自拍性愛影片，近日因不明原因外流引發爭議，片中女中尉的IG遭網友肉搜，從原本幾百名粉絲漲粉破萬人，但是否為本人的社群帳號仍待釐清；對於影片遭外流散布，女中尉已向高雄警方報案。

對影片流出，當事人女中尉疑透過LINE群組發文，「各位同學，請大家幫我一個忙有些關於我的東西被流傳大家如果有看到麻煩截圖那個群組給我，我本人也已經報案了，但現在缺乏散布者是誰，麻煩大家幫我一個忙讓我找出凶手」。

當事人女中尉也疑似在IG發限時動態，「愛看都來看，反正你也知道了，麻煩截圖誰散佈的畫面給我，我會很感謝你們，對了我已經備案了，謝謝各位」。

陸軍第八軍團昨表示，所屬兩名未婚軍官在2021年間，在營內肇生違反男女分際情事，並用手機拍攝影片，國防部獲報後極為重視，專案小組行政調查。

陸軍第八軍團指出，渠等違反內部管理與資訊安全等規範，已調離現職接受調查，將秉「嚴考核、嚴淘汰」原則，依調查結果予以重懲，絕不寬貸；另將持恆加強軍法紀及性別分際教育，建立正確認知，確維軍譽。