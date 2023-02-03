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男爬井步山無生命跡象 警消接力抬人下山

中央社／ 屏東縣3日電

屏東縣消防局2日下午接獲民眾報案，在霧台鄉井步山有登山客疑似無生命徵象，警消出動救援，由於山路崎嶇只好接力將人抬下山，送醫搶救。（屏東消防局提供） 中央社
屏東縣消防局2日下午接獲民眾報案，在霧台鄉井步山有登山客疑似無生命徵象，警消出動救援，由於山路崎嶇只好接力將人抬下山，送醫搶救。（屏東消防局提供） 中央社

屏東縣消防局昨天下午1時許接獲民眾報案，在霧台鄉井步山有登山客疑似無生命徵象，警消出動救援，由於山路崎嶇只好接力將人抬下山，送醫搶救仍宣告不治。

屏東縣消防局今天發布訊息指出，2日下午1時許，接獲民眾報案在井步山廁所上去約2.5公里處，有一名洪姓男子（63歲）疑似無生命徵象，立即出動救援，在下午3時許接觸到洪男，但已無呼吸心跳，緊急給予自動心肺復甦機進行胸外按壓，並使用捲式擔架將患者抬下山。

警消指出，洪男體重約80至90公斤，因山路崎嶇下山過程相當艱辛，用接力方式，在經歷約1小時36分搬運過程，終於將洪男送至救護車，送醫搶救。

屏東警方告訴中央社記者，昨天洪姓男子一行約10多人相約前往霧台鄉井步山，但洪男疑似在爬山途中身體不適，由同行山友求援，送醫搶救後仍宣告不治。

屏東洪姓男子一行約10多人，2日相約前往霧台鄉井步山，但洪男疑似在爬山途中身體不適，由同行山友求援，送醫搶救後仍宣告不治。（屏東消防局提供） 中央社
屏東洪姓男子一行約10多人，2日相約前往霧台鄉井步山，但洪男疑似在爬山途中身體不適，由同行山友求援，送醫搶救後仍宣告不治。（屏東消防局提供） 中央社

屏東縣 山友

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