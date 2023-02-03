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男童遺落最愛平板電腦 警追查竟是「山頂洞人」涉侵占

聯合報／ 記者林保光／即時報導

警方在陳姓男子蝸居的山洞內，找到男童遺失的平板電腦。記者林保光／翻攝
警方在陳姓男子蝸居的山洞內，找到男童遺失的平板電腦。記者林保光／翻攝
丁姓婦人帶國小兒子逛街，兒子卻大意將平板電腦遺落在路邊花台，報警求助。警方追查竟發現，「山頂洞人」涉嫌帶走男童的平板電腦。

據了解，丁姓婦人1月底帶兒子逛街，在高雄市前金區五福三路與成功一路口休息，兒子坐路邊花台玩平板電腦，離開時，一時大意，忘了帶走平板電腦，約1小時後才發覺平板電腦遺落花台沒帶走，折返原地，平板電腦已經不知去向，向高雄市警新興分局自強路派出所報案。

員警調閱相關監視器後，發現1名男子路過時帶走平板電腦，往鹽埕方向離去，警方轉報各相關單位，追尋男子身分。

2月1日傍晚，自強所1名警員上班途中，發現這男子出現在鹽埕區，請鹽埕警分局五福四路派出所協助查緝，才確認陳姓男子（56歲）涉嫌侵占他人遺失物。陳姓男子稱他路上看到平板電腦，以為是他人丟棄便帶走平板電腦。

陳姓男子帶員警到高雄市警鼓山分局後方萬壽路住處，要取出平板電腦，員警竟發現他住在廢棄防空壕的山洞內，洞內吊著他的衣服，還有被褥等寢具，並找到男童的平板電腦。

陳告訴員警，平時「有厝嘸路（居無定所）」，發現山洞可以棲身，才把山洞當自己的家，已經在那裡好一陣子。全案依侵占罪嫌，函送高雄地檢署偵辦。

警方帶陳姓男子帶取回男童遺失的平板電腦，才發現陳蝸居山洞內。記者林保光／翻攝
警方帶陳姓男子帶取回男童遺失的平板電腦，才發現陳蝸居山洞內。記者林保光／翻攝

兒子 高雄市 侵占

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