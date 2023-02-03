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台南警春節吃寒酸便當 四分局致歉「採購人員經驗不足」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警四分局副分局長李昆燁對寒酸便當一事，表示對當天執值員警及義交真的很抱歉，分局會檢討改進。圖／讀者提供
台南市警四分局副分局長李昆燁對寒酸便當一事，表示對當天執值員警及義交真的很抱歉，分局會檢討改進。圖／讀者提供
年假剛結束，台南市警四分局轄區派出所員警最近在網路上張貼照片，並標示「過年期間值班吃的80元便當」，裡頭只有一小塊炸魚及一點點菜，引發關注。台南市警四分局回應，28日發現該菜色不佳，未能及時加菜或加點點心或豆花，對當天執值員警及義交真的很抱歉，會檢討改進。

台南市警四分局副分局長李昆燁表示，便當採購是依安平商圈春節期間交通運輸預算支出採購的，每個便當80元，10天連假向各廠商所採購，28、29日兩天是向同家廠商所採購，網路所po是28日的便當菜色。

他表示，28日發現菜色不佳，相關人員沒辦法立即反應，未能及時加菜或加點點心或豆花，對當天執值員警及義交真的很抱歉，分局會檢討改進。

台南市警四分局表示，由於本次春節期間較長，為疏緩安平觀光地區的交通有編排交通疏導勤務，並為勤務同仁準備便當。此為初五當日的活動便當，承辦人員因採購經驗不足，加上春節期間便當採辦選擇較少，產生「踩雷」情形發生，對本次同仁的反映事項將檢討改進。

台南市的波麗士大人過年期間竟然吃這樣？！年假剛結束，台南市警四分局轄區派出所員警最近在網路上張貼照片，並標示「過年期間值班吃的80元便當」，內容引發關注，只見照片中的兩餐便當裡，只有一小塊炸魚及一點點菜，看起來「非常心酸」，網友紛紛吐槽「這是吃剩的嗎？」「這樣應該沒有40元吧」、「另外40元被採購吃掉了嗎」、「一定是受到通膨影響」，認為實在很離譜。

員警在網上分享兩張照片，表示平常值勤時三餐是自理，但春節期間，分局體恤大家不好叫餐，統一訂購便當，再由各派出所前往分局領取，但大家看到菜色都傻了，「這樣的便當要80元實在很誇張」，而且值勤時一天兩次拿便當，中午吃完後想說晚上應該會換別家的便當，沒想到又是同一家，只能自嘲「可能真的找不到別家煮，春節期間有這樣可以吃已經不錯了」、「決定自己帶便當了」。

台南市警四分局轄區派出所員警最近在網路上張貼照片，並標示「過年期間值班吃的80元便當」，內容引發關注。圖／讀者提供
台南市警四分局轄區派出所員警最近在網路上張貼照片，並標示「過年期間值班吃的80元便當」，內容引發關注。圖／讀者提供

便當 台南 春節 警察

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