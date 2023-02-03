路旁協助虛弱老婦 警意外發現她已遭通報失蹤逾10年

員警獲報到場，協助虛弱的江婦返家，意外發現江婦已被通報失蹤逾10年。記者李隆揆／翻攝 江姓婦人因與子女爭吵，離家15年，春節前想到住處附近戶政事務所辦事，途中體力不支無法行動，民眾發現後報警求助，員警介入後發現江婦已被通報失蹤逾10年，通知家屬後警車載送江婦返家。

警方表示，台北市大同分局寧夏路派出所員警1月12日獲報，轄區昌吉街上有長者面色虛弱，需要協助，員警到場發現83歲江婦拄著拐杖呆立現場，立刻上前關懷。

江婦表示，她在附近租房子住，本來想到戶政事務所辦事，但年紀大了，走到一半就走不動了，謝謝員警協助。不過，員警獲悉江婦身分資料後，驚訝發現江婦已被家人通報失蹤逾十年，一問之下才發現江婦與家人吵架離家。

據悉，江婦16年前喪夫，因遺產繼承問題與子女爆發爭吵，江婦自認「被啃老」，一氣之下獨自離家，與子女斷聯。

江婦起初住進安養院，10年前又搬出院，在大同區租下雅房獨居，期間其子女苦尋不著江婦，早已通報江婦失蹤，請求警方協尋，直到此次受員警協助，江婦才被找到。

警方表示，事件後續循線聯繫江婦家屬，告知江婦子女「您母親我們已經找到了！」，但因江婦仍不願與子女聯繫，最後員警駕駛警車護送江婦返回租屋處休養。