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影／債務糾紛紙糊轎車洩恨 6人當街揮刀棒遭警拔槍喝止

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

蔡姓與郭姓兩女因債務糾紛，郭女以大量衛生紙沾水丟滿蔡女男友轎車的車窗玻璃洩恨，蔡女不甘受辱，昨天中午要求郭女出面談判，雙方男友及友人在安平大街上相互叫囂、揮舞刀棍，警方據報後馳往現場，員警見情勢危急下立即拔槍喝止，兩派人馬才放下刀械，阻止鬥毆事件發生。

台南市警四分局昨天中午12時許獲報，在安平區郡平、永華七街口有人持刀械當街吵架，立即派遣育平派出所所長吳尚謙率8名警力馳赴現場。員警抵達現場後，28歲李姓男子雙手分別持短刀及高爾夫球桿，與27歲蔡姓女友手持棒球棍，2人正朝黑色轎車車內30歲吳姓男子及22歲郭姓女友吆喝。

員警見情勢危急下，立即拔槍喝止，李及蔡女見狀才放下刀械，情緒激動的怒斥對方「裝孝維」，員警再三勸說「冷靜、冷靜」，將兩派人馬分開，並緩解情緒，最後以優勢警力阻止鬥毆事件發生，現場無人受傷。

除李手持的短刀、高爾夫球桿外，在李駕駛白色轎車內查獲K盤1只、球棒1支，另在吳駕駛黑色轎車上起獲長刀1把、球棒1支，車內另有25歲邱姓男子、26歲蔡姓男子在場助勢。

警方調查，蔡女欠郭女1萬3千元，經郭女再三催討，蔡女並未搭理，還反嗆郭女，因此，郭女以大量衛生紙沾水丟滿對方男友轎車的車窗玻璃，以為報復。蔡女不甘遭辱，昨天要求郭女出面談判，因而衍生雙方人馬在大街上相互叫囂、揮舞刀棍誇張行徑。

警方將兩派人馬6人統統帶回調查，詢問後，李、蔡女兩人依涉恐嚇及毒品罪嫌，另吳、郭女、邱、蔡等4人則涉聚眾鬥毆罪，分別移送台南地檢署偵辦。

警方查扣李男手持的短刀、高爾夫球桿外，在李駕駛白色轎車內查獲K盤1只、球棒1支等物。圖／讀者提供
警方查扣李男手持的短刀、高爾夫球桿外，在李駕駛白色轎車內查獲K盤1只、球棒1支等物。圖／讀者提供
台南市警四分局昨天中午12時許獲報，在安平區郡平、永華七街口有人持刀械當街吵架，立即派遣育平派出所警力馳赴現場。圖／讀者提供
台南市警四分局昨天中午12時許獲報，在安平區郡平、永華七街口有人持刀械當街吵架，立即派遣育平派出所警力馳赴現場。圖／讀者提供
警方將兩派人馬分開，並緩解情緒，最後以優勢警力阻止鬥毆事件發生，現場無人受傷。圖／讀者提供
警方將兩派人馬分開，並緩解情緒，最後以優勢警力阻止鬥毆事件發生，現場無人受傷。圖／讀者提供
蔡女與郭女兩女因債務糾紛起口角，郭女以大量衛生紙沾水丟滿對方男友轎車的車窗玻璃，以為報復。圖／讀者提供
蔡女與郭女兩女因債務糾紛起口角，郭女以大量衛生紙沾水丟滿對方男友轎車的車窗玻璃，以為報復。圖／讀者提供
警方在吳男駕駛黑色轎車上起獲長刀1把、球棒1支。圖／讀者提供
警方在吳男駕駛黑色轎車上起獲長刀1把、球棒1支。圖／讀者提供
郭女以大量衛生紙沾水丟滿蔡女男友轎車的車窗玻璃，惹毛對方，雙方人馬相約談判。圖／讀者提供
郭女以大量衛生紙沾水丟滿蔡女男友轎車的車窗玻璃，惹毛對方，雙方人馬相約談判。圖／讀者提供

衛生紙 鬥毆

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