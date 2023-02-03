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美金1100元當他生活費…男欲辦帳戶險淪詐欺共犯 警及時阻止

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市蘆洲區黃姓男子，去年11月透過網路交友，結識一名女性網友，對方不時噓寒問暖，還假意要提供1100美金當他生活費。黃男不知掉落詐騙圈套，依對方指示前往銀行申辦帳戶供女子使用，行員一聽直覺黃男遭詐，陪同到派出所向警求助，經警了解成功阻止黃男險淪為詐欺共犯。

經調查，黃姓男子（69歲）去年（2022年）11月透過交友網站「MEETSOONS」結識一名女子，兩人相談甚歡，女子不時噓寒問暖，讓黃男備感溫馨，直覺找到人生第二春。某日，女子向黃男表示，可以提供美金1100元給他當生活費，但前提是要他去銀行辦帳戶供女子使用，且還要在交友網站儲值價值新台幣1萬元金幣才能匯款。

黃男不知已落入詐騙圈套，於周三（1日）下午1時許，前往新北市蘆洲區長榮路某家銀行，準備向行員申辦帳戶。行員詢問黃男用途，只見他說是要提供給他人匯錢使用，行員一聽直覺黃男遭詐，陪同黃男到就近派出所尋求警方協助。

警方了解勸告「如果你現在開戶了，他匯錢給你，或者你又幫人家轉出去、領出來，這樣你就算是人頭戶。」黃男一聽問警「這在我戶頭領的，不是算我的錢嗎？」，警回「你怎麼知道，他們給你的錢是從哪裡來的？」、「人頭帳戶進而成為詐騙集團共犯，有可能因此而法院跑不完」。

就是這一句話，瞬間敲醒黃男，當場封鎖該名女子聯繫方式，並向警方致謝，成功阻止黃男險淪為詐欺共犯。

警方呼籲，民眾如果遇到可疑詐騙情事，除了自己多方面查證，如有網路交友、電話交友，被要求至銀行匯款或操作ATM，或是至超商購買遊戲點數等任何疑似是詐騙的資訊，都可以撥打110或165反詐騙專線詢問，警方會立即協助。

新北市蘆洲區黃姓男子，誤信女網友要提供1100美金當他生活費，依對方指示去銀行申辦帳戶供女子使用，險淪為詐欺共犯。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區黃姓男子，誤信女網友要提供1100美金當他生活費，依對方指示去銀行申辦帳戶供女子使用，險淪為詐欺共犯。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區黃姓男子，誤信女網友要提供1100美金當他生活費，依對方指示去銀行申辦帳戶供女子使用，險淪為詐欺共犯。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區黃姓男子，誤信女網友要提供1100美金當他生活費，依對方指示去銀行申辦帳戶供女子使用，險淪為詐欺共犯。記者曾伯愷／翻攝

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