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台南法拍會2月7日登場 2013年光陽機車1元起標
行政執行署台南分署2月7日上午10時起在中庭廣場舉辦動產拍賣會，同日下午3時進行不動產通訊投標的開標程序，台南分署指出，這次拍賣動產部分，較吸睛的有2013年光陽機車、111CC，僅滯欠燃料費1950元、罰鍰3700元，合計5650元，第一次拍賣，不定底價。
台南分署表示，這次動產拍賣物品有國瑞轎車、光陽機車、三陽機車、陽信商業銀行股份有限公司股份5793股、海景世界企業股份有限公司股份970股、強力捏合機（300L）、手持式XRF X 射線螢光分析儀、拉炮、生日蠟燭等，歡迎民眾競標。
為方便民眾觀覽拍賣物，臺南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於臺南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。
台南分署提醒，拍賣當日如遇雨天，將改至2樓拍賣會舉辦，因拍賣室屬室內空間，為兼顧防疫工作，將實施人流管制，不開放參觀民眾入場，同時間最多僅允許70位應買人登記領取號碼牌入場。
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