快訊

今與烏克蘭開峰會 歐盟加碼：再培訓1萬5千名烏軍抗俄

一張圖看孤老危機 老人多自願獨居但75歲後就變了

今天上任！沒收立委補選？林奕華：答應蔣萬安時講好是2月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南法拍會2月7日登場 2013年光陽機車1元起標

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

行政執行署台南分署2月7日上午10時起在中庭廣場舉辦動產拍賣會，同日下午3時進行不動產通訊投標的開標程序，台南分署指出，這次拍賣動產部分，較吸睛的有2013年光陽機車、111CC，僅滯欠燃料費1950元、罰鍰3700元，合計5650元，第一次拍賣，不定底價。

台南分署表示，這次動產拍賣物品有國瑞轎車、光陽機車、三陽機車、陽信商業銀行股份有限公司股份5793股、海景世界企業股份有限公司股份970股、強力捏合機（300L）、手持式XRF X 射線螢光分析儀、拉炮、生日蠟燭等，歡迎民眾競標。

為方便民眾觀覽拍賣物，臺南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於臺南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。

台南分署提醒，拍賣當日如遇雨天，將改至2樓拍賣會舉辦，因拍賣室屬室內空間，為兼顧防疫工作，將實施人流管制，不開放參觀民眾入場，同時間最多僅允許70位應買人登記領取號碼牌入場。

台南分署指出，這次拍賣動產部分，較吸睛的有2013年光陽機車、111CC，僅滯欠燃料費1950元、罰鍰3700元，合計5650元，第一次拍賣，不定底價。圖／讀者提供
台南分署指出，這次拍賣動產部分，較吸睛的有2013年光陽機車、111CC，僅滯欠燃料費1950元、罰鍰3700元，合計5650元，第一次拍賣，不定底價。圖／讀者提供
這次動產拍賣物品有國瑞轎車、光陽機車、三陽機車，以及陽信商業銀行股份5793股、海景世界企業公司股份970股、手持式XRF X 射線螢光分析儀等。圖／讀者提供
這次動產拍賣物品有國瑞轎車、光陽機車、三陽機車，以及陽信商業銀行股份5793股、海景世界企業公司股份970股、手持式XRF X 射線螢光分析儀等。圖／讀者提供

台南 拍賣會

延伸閱讀

男滯欠酒駕罰鍰保單也不保 暖心書記官親赴工地馬上辦

積欠健保及罰單費用憂遭限制出境 今乖乖繳清罰款

台南開發公司欠稅317萬元 資金流向不明負責人被管收

故軍火商汪傳浦妻子外雙溪的別墅 行政執行署2442萬拍出

相關新聞

獨／台南第四警分局春節值班警吃「寒酸便當」 網：採購真的沒問題？

台南市的波麗士大人過年期間竟然吃這樣？！年假剛結束，台南市四分局轄下派出所員警最近在網路上張貼照片，並標示「過年期間值班...

道具鈔印中央銀行 查扣1.2億偽鈔

台中某魔術店廖姓負責人發現道具鈔，有利可圖，竟串通北部印刷廠偽造印中央銀行的偽鈔，每張成本1塊卻以5倍價兜售，供惡質買家...

汐止火車站驚傳落軌意外 52歲男遭輾車底當場死亡

新北市汐止火車站今天晚上11點7分傳出落軌意外，據了解，一名52歲賴姓男子不明原因從第二月台墜落鐵軌，遭到往基隆方向的1...

美金1100元當他生活費 男欲辦帳戶險淪詐欺共犯警及阻

新北市蘆洲區黃姓男子，去年11月透過網路交友，結識一名女性網友，對方不時噓寒問暖，還假意要提供1100美金當他生活費。黃...

高雄車主對愛車做了這件事 下一秒車冒煙泛火光燒毀

高雄三民區民族社區籃球場今天凌晨發生火燒車意外，錢姓車主因轎車車用電子沒電，自行換上輔助電池後，豈料，車子卻冒煙起火，錢...

台南法拍會2月7日登場 2013年光陽機車1元起標

行政執行署台南分署2月7日上午10時起在中庭廣場舉辦動產拍賣會，同日下午3時進行不動產通訊投標的開標程序，台南分署指出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。