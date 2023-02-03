台南法拍會2月7日登場 2013年光陽機車1元起標

行政執行署台南分署2月7日上午10時起在中庭廣場舉辦動產拍賣會，同日下午3時進行不動產通訊投標的開標程序，台南分署指出，這次拍賣動產部分，較吸睛的有2013年光陽機車、111CC，僅滯欠燃料費1950元、罰鍰3700元，合計5650元，第一次拍賣，不定底價。

台南分署表示，這次動產拍賣物品有國瑞轎車、光陽機車、三陽機車、陽信商業銀行股份有限公司股份5793股、海景世界企業股份有限公司股份970股、強力捏合機（300L）、手持式XRF X 射線螢光分析儀、拉炮、生日蠟燭等，歡迎民眾競標。

為方便民眾觀覽拍賣物，臺南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於臺南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。