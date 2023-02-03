獨／台南第四警分局春節值班警吃「寒酸便當」 網：採購真的沒問題？

台南市第4分局派出所員警在網上po出春節期間值班由分局採購的便當，引發眾多網友吐槽。圖／讀者提供 台南市的波麗士大人過年期間竟然吃這樣？！年假剛結束，台南市四分局轄下派出所員警最近在網路上張貼照片，並標示「過年期間值班吃的80元便當」，內容引發關注，只見照片中的兩餐便當裡，只有一小塊炸魚及一點點菜，看起來「非常心酸」，網友紛紛吐槽「這是吃剩的嗎？」「這樣應該沒有40元吧」、「另外40元被採購吃掉了嗎」、「一定是受到通膨影響」，認為實在很離譜。

據悉，因為不少員警反應菜色太爛、與價格不成正比，分局總務人員回應，表示春節期間便當難叫，而且各種食材的價格比平常貴，才會有這種情況。

員警在網上分享兩張照片，表示平常值勤時三餐是自理，但春節期間，分局體恤大家不好叫餐，統一訂購便當，再由各派出所前往分局領取，但大家看到菜色都傻了，「這樣的便當要80元實在很誇張」，而且值勤時一天兩次拿便當，中午吃完後想說晚上應該會換別家的便當，沒想到又是同一家，只能自嘲「可能真的找不到別家煮，春節期間有這樣可以吃已經不錯了」、「決定自己帶便當了」。

照片中一個便當是有一小塊炸魚，配菜則是滷的紅蘿蔔、麵筋及玉米筍，只有5小塊，另一個便當則是一小塊炸鮭魚，配菜是一小撮的紅蘿蔔炒毛豆、再加兩片醃蘿蔔。