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軍中性愛片遭外流 女主角報案盼網友幫找散佈凶手

聯合報／ 記者陳弘逸卜敏正／高雄即時報導

國軍一對在南部陸軍軍團服役的情侶，前年在營區內用手機自拍性愛影片，未料近日遭流出，軍團接獲此事，已將兩人調職並展開調查。消息傳開後，當事人已報案，也盼網友一同揪出外流影片的凶手。

關於影片流出一事，當事人透過LINE指，各位同學，請大家幫我一個忙有些關於我的東西被流傳大家如果有看到麻煩截圖那個群組給我，我本人也已經報案了，但現在缺乏散布者是誰，麻煩大家幫我一個忙讓我找出凶手。

針對此案，軍方今天傍晚發聲明指，兩人為未婚軍官，在2021年間在營內發生男女分際情事，並使用手機拍攝影片，對此軍方極為重視，立即組成專案小組調查。

另外，因片中女中尉穿軍服、露出臂章，衣衫不整，還袒胸露乳，有損軍人形象，加上拍攝場所在營區內，更重創軍紀；對此，軍方強調此舉已違反內部管理與資訊安全等規範，並將兩人調離現職接受調查，將秉「嚴考核、嚴淘汰」原則，依調查結果予以重懲，絕不寬貸。

消息傳開後，當事人已報案，也盼網友一同揪出外流影片的凶手。圖／取自記者爆料網（南部版）
消息傳開後，當事人已報案，也盼網友一同揪出外流影片的凶手。圖／取自記者爆料網（南部版）

情侶 性愛

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