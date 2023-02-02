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8字投資詐騙老哏洗腦高雄婦 幸遇銀行襄理勸阻保45萬

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

詐騙老哏遇銀行資深襄理栽了！高雄莊姓婦人接獲投顧公司遊說投資未上市股票，信以為真可獲高報酬利潤，到銀行匯款45萬時，銀行吳姓資深襄理察覺有異，連番提問並報警，警方出現加入勸說，才成功攔阻莊婦匯款念頭。　

三民二警分局陽明所所長李建興、警員謝淳瑄、黃揚銘、蕭愷德，上月31日擔服巡邏勤務，接獲澄合路上銀行行員通報，指有婦人欲匯款45萬元，疑似遭詐騙，請求警方派員到場。

警方詢問64歲莊姓婦人，莊婦告知日前接獲陌生電話，對方聲稱是投顧公司職員，聊天後，相互加Line，表示可透過特殊管道取得科技公司低價未上市股票，若砸錢投資，股票上市後，股價將翻倍且有配股配息。

莊婦說，由於對方不斷鼓吹該筆投資可獲高報酬，且一再強調「機會難得，名額有限」，讓她深信投資即可賺錢，銀行吳姓資深襄理聽到莊說明原因後，當下搬出自己經歷，指自己先前投資過未上市股票，並非匯款到個人帳戶，也向莊說明投資風險。

警方在旁勸說，這百分之九十是詐騙，錢不好賺，勿聽信對方，錢一匯就沒了，莊婦才恍然大悟，在警方教導下，封鎖對方，保住45萬積蓄。

高雄三民區一家銀行的吳姓資深襄理聽到莊姓婦人說明原因後，搬出自己經歷勸阻，警方在旁勸說，才讓莊打消匯款45萬投資念頭。記者石秀華／翻攝
高雄三民區一家銀行的吳姓資深襄理聽到莊姓婦人說明原因後，搬出自己經歷勸阻，警方在旁勸說，才讓莊打消匯款45萬投資念頭。記者石秀華／翻攝
高雄莊姓婦人遇投資詐騙老哏，所幸到銀行匯款時，遇銀行資深襄理和警方勸阻，保住她45萬元。記者石秀華／翻攝
高雄莊姓婦人遇投資詐騙老哏，所幸到銀行匯款時，遇銀行資深襄理和警方勸阻，保住她45萬元。記者石秀華／翻攝

詐騙

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