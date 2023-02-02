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高雄38米高水塔遭塗鴉 警循「四個字」追到涉案刺青師

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄苓雅區五福一路與光華一路口自來水公園，水塔今被市民發現遭人噴上「OHBZ」字樣，警方獲報後展開偵辦，循線查獲到一名陳姓犯嫌，據了解，陳男經營刺青工作室，塗鴉字樣與工作室的社群網站ID相仿一樣，全案依毀損罪移送高雄地檢署偵辦。

占地約一公頃的自來水公園，早期設有大型蓄水塔及自來水源輸配管線，後來棄用後，高38公尺的水塔轉換為裝置藝術，是公園醒目地標。

今凌晨0時許，警方接獲通報，指水塔遭人噴漆塗鴉，寫上「OHBZ」，由於字體大且醒目，讓路過民眾誤以為是新的塗鴉作品。

警方根據周邊監視器畫面，發現塗鴉完成後，曾有一男子在附近朝字體拍照，掌握身分後，今下午2時25分許，在鳳山區查獲疑似塗鴉的25歲的陳男到案，並在他住所查獲調色盤、伸縮桿及油漆滾輪相關塗鴉物品。

據了解，陳男經營刺青工作室，「OHBZ」與他的社群網站ID相仿，當時在現場逗留，疑為欣賞自己的得意作品，沒料形跡可疑，反讓自己被警方盯上。陳男也坦承塗鴉，自稱是覺得水塔老舊，想要為水塔增添顏色，在2月1日深夜動手塗鴉，全案警詢後，今依毀損罪移送高雄地檢署偵辦。

另外，陳男違反廢棄物清理法第27條「污染地面、池塘、水溝、牆壁、樑柱、電桿、樹木、道路、橋樑或其他土地定著物」，警方一併函請環保局開罰。

該公園屬高雄市政府養工處管理，養工處表示，依高雄市樹木花草及公共設施毀損賠償自治條例，毀損公共設施可處3000至8萬元罰鍰，將依法對陳男開罰。

陳男塗鴉後在現場逗留，之後騎車離去被警方掌握身分。圖/讀者提供
陳男塗鴉後在現場逗留，之後騎車離去被警方掌握身分。圖/讀者提供
自來水公園水塔今凌晨0時許遭陳男噴上「OHBZ」字樣，警方循線查緝他到案，依毀損罪移送法辦。圖/讀者提供
自來水公園水塔今凌晨0時許遭陳男噴上「OHBZ」字樣，警方循線查緝他到案，依毀損罪移送法辦。圖/讀者提供
自來水公園水塔今凌晨0時許遭人噴上「OHBZ」字樣。圖/讀者提供
自來水公園水塔今凌晨0時許遭人噴上「OHBZ」字樣。圖/讀者提供

刺青 高雄市

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