聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄38米高水塔遭塗鴉 警循「四個字」追到涉案刺青師
高雄苓雅區五福一路與光華一路口自來水公園，水塔今被市民發現遭人噴上「OHBZ」字樣，警方獲報後展開偵辦，循線查獲到一名陳姓犯嫌，據了解，陳男經營刺青工作室，塗鴉字樣與工作室的社群網站ID相仿一樣，全案依毀損罪移送高雄地檢署偵辦。
占地約一公頃的自來水公園，早期設有大型蓄水塔及自來水源輸配管線，後來棄用後，高38公尺的水塔轉換為裝置藝術，是公園醒目地標。
今凌晨0時許，警方接獲通報，指水塔遭人噴漆塗鴉，寫上「OHBZ」，由於字體大且醒目，讓路過民眾誤以為是新的塗鴉作品。
警方根據周邊監視器畫面，發現塗鴉完成後，曾有一男子在附近朝字體拍照，掌握身分後，今下午2時25分許，在鳳山區查獲疑似塗鴉的25歲的陳男到案，並在他住所查獲調色盤、伸縮桿及油漆滾輪相關塗鴉物品。
據了解，陳男經營刺青工作室，「OHBZ」與他的社群網站ID相仿，當時在現場逗留，疑為欣賞自己的得意作品，沒料形跡可疑，反讓自己被警方盯上。陳男也坦承塗鴉，自稱是覺得水塔老舊，想要為水塔增添顏色，在2月1日深夜動手塗鴉，全案警詢後，今依毀損罪移送高雄地檢署偵辦。
另外，陳男違反廢棄物清理法第27條「污染地面、池塘、水溝、牆壁、樑柱、電桿、樹木、道路、橋樑或其他土地定著物」，警方一併函請環保局開罰。
該公園屬高雄市政府養工處管理，養工處表示，依高雄市樹木花草及公共設施毀損賠償自治條例，毀損公共設施可處3000至8萬元罰鍰，將依法對陳男開罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言