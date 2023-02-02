台中昨傳2起一氧化碳中毒釀4傷 消防局：現是高峰期

隨冬天氣溫下降，每年12月至2月是國內發生一氧化碳中毒意外的高峰期，台中市昨天也發生2起一氧化碳中毒案件，都是因使用燃氣熱水器，卻緊閉門窗釀成，有4人送醫，但經急救後都無大礙，消防局也提醒，使用瓦斯熱水器時，應隨時注意室內是否保持通風。

台中市消防局統計，2021年至今年，一共發生21件一氧化碳中毒事件，共59人送醫，昨天也有2件一氧化碳中毒案，有4人送醫，經分析造成一氧化碳中毒的主因多為選擇錯誤的燃氣熱水器、燃氣熱水器裝設在屋內、陽台加裝窗戶、或未使用強制排氣型燃氣熱水器等，以致使用後造成一氧化碳蓄積於室內而產生中毒。

消防局說，一氧化碳中毒輕者將產生頭痛、頭昏暈眩、噁心嘔吐、四肢無力等現象，嚴重者則有嗜睡、心律不整、視力出現模糊、呼吸急促、心肌缺氧、呼吸困難、抽搐等症狀，甚至造成死亡或永久腦部運作機能損壞。

消防局呼籲，使用燃氣熱水器，應保持通風，陽台避免加裝窗戶及晾曬衣物而阻礙通風。另應定期檢修，使用時如有水溫不穩等狀況，應立即找合格證照業者檢修處理；如安裝在通風不良地點，應選擇安裝半密閉或密閉強制排氣型燃氣熱水器；在通風良好或屋外地點，才可安裝屋外或開放型燃氣熱水器。