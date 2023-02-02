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老翁過馬路突折返 騎士閃不及摔車傷重身亡

中央社／ 台北2日電

楊姓老翁經北市松江路口，疑為攔計程車，走到馬路再返回人行道，王姓騎士閃避不及，撞到楊男，再彈飛撞路旁電線箱，自摔倒地頭受創，送醫不治。警送辦楊男，詳細肇因待查。

台北市警察局中山分局交通分隊今天表示，1日上午10時許獲報，松江路、農安街口發生一起車禍，造成32歲王姓機車騎士送醫不治、72歲楊姓老翁頭部受輕傷。

警方調查，楊姓老翁案發時疑為搭乘計程車，先在路口徘徊，事後往前走到馬路，發現是紅燈，又折回人行道，行駛在松江路的王姓機車騎士，因閃避不及，撞倒楊男後，再彈飛撞到路旁的電線箱，自摔倒地，頭部受傷。

警方通報救護員到場協助，王姓機車騎士被送往馬偕醫院急救，因顱內出血，傷重不治，楊姓老翁則是臉部有擦挫傷，2人酒測值均為零。警詢後先依過失致死罪嫌把楊男送辦，詳細車禍肇事原因仍待調查、釐清。

中山警分局呼籲，行人穿越馬路時，一定要走斑馬線或地下道及人行天橋，並遵守行人號誌，駕駛車輛行經行穿線時，應減速慢行，禮讓行人。

馬偕醫院 人行道

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