聖誕節買電動三輪車代步9天後爆炸 老婦燒燙傷感染不治攤商送辦
新北市三重區一名潘姓老婦行動不便，去年聖誕節當天在重新橋下跳蚤市場購買一輛電動三輪車代步，不料9天後卻因電池爆炸起火，造成她雙腳百分之20二度燒燙傷，緊急送醫治療26天，於上個月（1月）29日上午，因細菌感染併發多重器官衰竭，搶救後不治身亡。翌日循線帶回製造車廠負責人陳男到案，警詢後依過失致死罪送辦。
經調查，潘姓婦人（83歲）因行動不便，家人遂在去年（2022年）12月25日聖誕節當天，在新北市三重區重新橋下跳蚤市場，購買一輛全新的電動三輪車給潘婦代步。
上個月（1月）3日上午11時許，潘姓老婦由兒子陳男（57歲）與陳男妻子曾女（48歲）攙扶下，坐上電動三輪車準備外出，孰料，鑰匙插進才一通電，椅座下的電瓶突然爆炸起火，火苗順勢往上延燒，導致潘姓老婦兩條腿燒傷，陳男及妻驚見，趕緊衝去拿滅火器滅火。
消防人員獲報趕抵，火勢已經撲滅，經檢視潘姓老婦雙腳有二度百分之20傷燙傷面積，其子及媳婦手部亦受輕傷，緊急協助3人送醫急救，陳男及妻沒有大礙，潘婦因傷勢嚴重留院治療。
但遺憾的事，上個月29日上午9時許，潘婦留院治療26天後，因細菌感染併發多重器官衰竭，經搶救後仍傷重不治身亡。翌日檢警相驗，家屬對死因有疑義，當場責成警方循線於新北市五股區電動三輪車製造工廠，查扣多輛電動三輪車、買賣資料，連同負責人陳男（66歲）一併帶回偵辦。
偵詢時，陳男坦承自行改裝電動三輪車牟利，但對於電瓶來源則無法交代清楚。警詢後依過失致死罪嫌送辦，另仍持追查釐清電瓶是否合法認證。
新北市政府消防局第三大隊長黃弟勝表示，電動類機車、腳踏車電池勿購買未經CNS檢驗合格產品，可能在充電中因過充現象而電池升溫，導致當下或日後可能發生自燃或爆炸，請市民購買電動機、腳踏車前，勿選擇來路不明且無認證之廠商產品，另電動車充電處旁應避免堆積可燃物於發生火災時造成延燒情形及注意電池年限及老舊狀況，以保障安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言