聖誕節買電動三輪車代步9天後爆炸 老婦燒燙傷感染不治攤商送辦

新北市三重區一名潘姓老婦行動不便，去年聖誕節當天在重新橋下跳蚤市場購買一輛電動三輪車代步，不料9天後卻因電池爆炸起火，造成她雙腳百分之20二度燒燙傷，緊急送醫治療26天，於上個月（1月）29日上午，因細菌感染併發多重器官衰竭，搶救後不治身亡。翌日循線帶回製造車廠負責人陳男到案，警詢後依過失致死罪送辦。

經調查，潘姓婦人（83歲）因行動不便，家人遂在去年（2022年）12月25日聖誕節當天，在新北市三重區重新橋下跳蚤市場，購買一輛全新的電動三輪車給潘婦代步。

上個月（1月）3日上午11時許，潘姓老婦由兒子陳男（57歲）與陳男妻子曾女（48歲）攙扶下，坐上電動三輪車準備外出，孰料，鑰匙插進才一通電，椅座下的電瓶突然爆炸起火，火苗順勢往上延燒，導致潘姓老婦兩條腿燒傷，陳男及妻驚見，趕緊衝去拿滅火器滅火。

消防人員獲報趕抵，火勢已經撲滅，經檢視潘姓老婦雙腳有二度百分之20傷燙傷面積，其子及媳婦手部亦受輕傷，緊急協助3人送醫急救，陳男及妻沒有大礙，潘婦因傷勢嚴重留院治療。

但遺憾的事，上個月29日上午9時許，潘婦留院治療26天後，因細菌感染併發多重器官衰竭，經搶救後仍傷重不治身亡。翌日檢警相驗，家屬對死因有疑義，當場責成警方循線於新北市五股區電動三輪車製造工廠，查扣多輛電動三輪車、買賣資料，連同負責人陳男（66歲）一併帶回偵辦。

偵詢時，陳男坦承自行改裝電動三輪車牟利，但對於電瓶來源則無法交代清楚。警詢後依過失致死罪嫌送辦，另仍持追查釐清電瓶是否合法認證。