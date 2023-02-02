快訊

拉法葉購艦第一筆犯罪所得追到 3.3億由列支敦斯登匯入北檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

懸掛註銷車牌拒捕遭台中警開4槍 2逃逸歹徒南區落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警方在今早9時許巡邏時，發現一輛黑色Lexus轎車，懸掛註銷車牌，警方趁該車停等紅燈時圍捕，未料駕駛拒捕，衝撞後逃逸，警方朝左後輪開4槍，該車在惠文路、文心一路自撞設備箱、路燈桿後，徒步逃逸，留下車內女友人，警方今天下午已在南區查獲兩名逃逸的歹徒，將帶回釐清。

第六警分局今天下午5時許，已循線在南區學府路的出租套房，查獲涉嫌拒捕、逃逸的葉姓（22歲）、羅姓男子（38歲）二人，警方沒有查獲違禁品，將後續帶回二人住處搜索，釐清相關案情。

此案一共帶回葉男、羅男與李女（23歲）等3人，其中李女身上被查獲少量安非他命（0.5公克），另外車內查獲K盤、吸食器等贓證物。

經查，葉、羅二人先以徒步逃逸方式，離開現場，隨後搭乘計程車、白牌車，再由朋友開車接送方式，躲避警方查緝。

第六警分局市政所今天上午9時許巡邏，經過西屯區文心路、台灣大道時，發現一輛黑色Lexus轎車，懸掛假車牌，警方趁該車停等紅燈時，前往盤查，未料該車駕駛拒檢企圖衝撞後逃逸。

警方朝該車左後輪射擊4槍，車輪爆胎後，該車仍行駛逃離現場，逃離過程在文心路、市政北一路口撞擊1輛休旅車，肇事後又繼續逃逸。

警方循線追緝該車，在惠文路、文心一路，發現該車已失控自撞路燈桿、設備箱，駕駛已棄車逃逸，留下車內李女，經後續調查，當時開車的是葉男，搭載李女、羅男二人，全案將依毒品、毀損、肇事逃逸等罪方向偵辦。

台中市葉姓男子與友人在今早開車行經西屯區時，被警方發現懸掛註銷車牌，因拒捕遭警方開4槍，葉車撞路旁燈桿後，葉與羅男徒步逃逸。圖／讀者提供
台中市葉姓男子與友人在今早開車行經西屯區時，被警方發現懸掛註銷車牌，因拒捕遭警方開4槍，葉車撞路旁燈桿後，葉與羅男徒步逃逸。圖／讀者提供
台中市葉姓男子與友人在今早開車行經西屯區時，被警方發現懸掛註銷車牌，因拒捕遭警方開4槍，葉車撞路旁燈桿後，葉與羅男徒步逃逸。記者陳宏睿／翻攝
台中市葉姓男子與友人在今早開車行經西屯區時，被警方發現懸掛註銷車牌，因拒捕遭警方開4槍，葉車撞路旁燈桿後，葉與羅男徒步逃逸。記者陳宏睿／翻攝

計程車 毒品

延伸閱讀

影／追妨害自由案共犯 歹徒衝撞公車 警開10槍抓一人

影／畫面曝光！中警抓假車牌駕駛拒捕 4槍射輪歹徒逃逸

黑道小弟腳底卡彈證實槍擊案 天眼追蹤槍手落網

中警偵辦詐欺案 今午北區攔截圍捕開10槍抓到人

相關新聞

值勤時配槍睡覺遭檢舉 航警局保警小隊長被調職嚴懲

航空警察局保安警察大隊一名小隊長，遭人檢舉在執行塔台勤務時配槍睡覺，航警局回應，該員違反勤務紀律屬實，已調為非主管職務並...

影／空拍畫面曝光！台南塑膠工廠竄猛烈濃煙 恐燒至深夜

台南市西港區塑膠工廠今下午傳出火警，因廠區堆置甲苯易燃溶劑，火勢一發不可收拾，現場大量濃煙竄升，空拍畫面曝光，更令人怵目...

鞭炮聲嚇飛她的寶貝鴨 騎士撿到驚訝「這隻要上萬元」

高雄美濃薛姓飼主飼養1隻要價上萬的寵物「柯爾鴨」，該鴨因品種特別，市值可達上萬元，但日前因戶外燃放鞭炮，嚇得牠飛越家中柵...

台中昨傳2起一氧化碳中毒釀4傷 消防局：現是高峰期

隨冬天氣溫下降，每年12月至2月是國內發生一氧化碳中毒意外的高峰期，台中市昨天也發生2起一氧化碳中毒案件，都是因使用燃氣...

高雄回收廠不明原因火警 數公里外可見濃煙直竄天際

高雄仁武區水管路台塑南亞二廠製造膠布用料場房，今天下午4時35分傳出火警，初步了解，該廠屬停產狀態，也無員工無人受困傷亡...

聖誕節買電動三輪車代步9天後爆炸 老婦燒燙傷感染不治攤商送辦

新北市三重區一名潘姓老婦行動不便，去年聖誕節當天在重新橋下跳蚤市場購買一輛電動三輪車代步，不料9天後卻因電池爆炸起火，造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。