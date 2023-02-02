懸掛註銷車牌拒捕遭台中警開4槍 2逃逸歹徒南區落網

台中市警方在今早9時許巡邏時，發現一輛黑色Lexus轎車，懸掛註銷車牌，警方趁該車停等紅燈時圍捕，未料駕駛拒捕，衝撞後逃逸，警方朝左後輪開4槍，該車在惠文路、文心一路自撞設備箱、路燈桿後，徒步逃逸，留下車內女友人，警方今天下午已在南區查獲兩名逃逸的歹徒，將帶回釐清。

第六警分局今天下午5時許，已循線在南區學府路的出租套房，查獲涉嫌拒捕、逃逸的葉姓（22歲）、羅姓男子（38歲）二人，警方沒有查獲違禁品，將後續帶回二人住處搜索，釐清相關案情。

此案一共帶回葉男、羅男與李女（23歲）等3人，其中李女身上被查獲少量安非他命（0.5公克），另外車內查獲K盤、吸食器等贓證物。

經查，葉、羅二人先以徒步逃逸方式，離開現場，隨後搭乘計程車、白牌車，再由朋友開車接送方式，躲避警方查緝。

第六警分局市政所今天上午9時許巡邏，經過西屯區文心路、台灣大道時，發現一輛黑色Lexus轎車，懸掛假車牌，警方趁該車停等紅燈時，前往盤查，未料該車駕駛拒檢企圖衝撞後逃逸。

警方朝該車左後輪射擊4槍，車輪爆胎後，該車仍行駛逃離現場，逃離過程在文心路、市政北一路口撞擊1輛休旅車，肇事後又繼續逃逸。