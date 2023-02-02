遊子失聯6年父親病危想見兒子 南警使命必達協尋返家奔喪
張姓男子6年來與家屬失聯，父親病危臨終前希望能見兒子最後一面，白河警獲知後使命必達，不到2天順利找到張男上月底返家奔喪，完成這不可能的任務。
據知，白河警分局東原派出所執行「社區警政再出發」工作，在上月28日晚接獲民眾報案，稱其兄病危，希望能再見到6年前離家出走的兒子。
白河警分局長洪宏榮獲報相當重視，指示由東原派出所與白河分局偵查隊成立專案小組，偵查隊長劉文棋指派同仁搜尋。
經調查發現，張男6年前離家出走後，長期在台中市活動但居無定所，警方請求張男友人及其前雇主協助幫忙，也請台中市大雅警分局警方協助協尋。因警方撥打張男手機都無人接聽，傳簡訊也無回應，尋人任務一度卡關。
劉文棋靈機一動將張男電話號碼加Line方式聯繫，果然張男有回應，不過起初張誤為是詐騙集團一度欲封鎖，劉文棋趕緊表明身分，經確認無誤聯繫告知上情。
張在警方溝通後卸下心防，31日返家奔喪，事件圓滿落幕，警方有溫度的尋人任務，地方傳為美談。
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