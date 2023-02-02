影／6旬婦爬台中長壽山 跌倒右腳當場變形骨折

農曆春節10天，台中市就發生6起山難。今天61歲嚴女一行3人挑戰和平區長壽山，登山途中嚴跌倒，造成右腳變形骨折，對外求救。台中市消防局山搜人員以輪流背負方式，3個小時後協助送下山，並由救護車送醫救治。

今天中午11點34分，台中市消防局接獲報案，1行3人攀登和平區長壽山，其中61歲嚴女登山途中不慎跌倒，右腳變形骨折受傷、無法行走。

消防局獲報派遣和平、谷關及東勢分隊共3車6人和林務局鞍馬工作站1人，共計7人，由和平分隊倪偉騰分隊長帶隊前往救援。