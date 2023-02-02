討債開槍又射傷小弟 彰化男子聲押獲准

彰化大村鄉謝姓男子日前夥同小弟陳男到黃男住處開槍討債，因找不到人，謝男疑心陳男帶到公墓逼問，開槍射傷陳男腳部，黃男事後報警，謝男落網被搜出3把手槍，檢方訊後聲押謝男獲准。

彰化縣警察局發布新聞指出，彰縣警局員林分局今年1月31日破獲在大村鄉發生的民宅槍擊案，彰化縣長王惠美今天前往員林分局表揚有功人員，感謝員警辛勞。

警方表示，有槍砲等前科的49歲謝男，派小弟陳男向黃男索討新台幣13萬元，卻懷疑陳男吃裡扒外，和黃男串通要私吞13萬；謝男帶著陳男前往黃男住處找不到人，心生不滿向黃男住處開了1槍，又將陳男帶到大村鄉一處公墓，開槍逼問黃男下落，子彈射偏造成陳男腳部受傷。

被射傷的陳男不敢報警，黃男事後發現住處被開槍報警處理，員林分局循線查出謝男除對黃男住處開槍討債外，也曾因處理債務問題開槍遭判刑5年8月，併科罰金6萬元，案件仍在上訴中，謝男不僅未悔悟，還擁槍自重。

警方指出，謝男生性多疑，犯案後在員林市、大村鄉一帶活動，先躲在埔心鄉一間汽車旅館，又轉移到大村鄉友人租屋處躲藏，員林分局見機不可失，申請霹靂小組攻堅，利用謝男躺在床上睡覺時逮人，另起出3把手槍及13顆子彈等證物。

謝男經警訊後，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇及殺人未遂等罪，移送彰化地方檢察署偵辦，檢察官訊後則向彰化地方法院聲押謝男獲准。