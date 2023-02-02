影／金門養雞場火警雞飛狗跳 消防人員馳速滅火

位在金門縣金城鎮庵前附近雞舍今天中午傳出火警，由於離市區很近，濃濃的黑煙連城區都看得相當清楚，消防人員獲報到場，僅花了7分鐘，就將火勢控制住，火場的燃燒面積約100公尺，無財損與人員傷亡；詳細起火原因，有待消防局火調科調查中。

金門縣消防局表示，在今天中午12點54分接獲民眾報案，在庵前的雞舍發生火警，消防人員出動各式消防車輛共6輛，在13點到達現場，由於現場有不少廢棄車輛與飼養羊與雞的飼料，職義消人員持高度戒備；眼見有火警，現場養的雞鴨也相當緊張，頻頻發出聲響。

在23名職義消的攜手努力下，成功在13點07分控制住火勢，13點13分將火勢完全撲滅，現場無財損也無人員傷亡，起火原因正由火調科調查中。