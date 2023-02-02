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影／空拍畫面曝光！台南塑膠工廠竄猛烈濃煙 恐燒至深夜

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市西港區塑膠工廠今下午傳出火警，因廠區堆置甲苯易燃溶劑，火勢一發不可收拾，現場大量濃煙竄升，空拍畫面曝光，更令人怵目驚心。

台南市消防局今下午下午2點41分獲報西港區新興街201巷永仕旺企業傳出火警，現場PVC塑膠工廠，有甲苯起火，燃燒面積約200平方公尺，過程中一名員工為救火遭灼傷送醫。

消防局第一時間緊急派遣西港分隊共3梯次16車32人趕往，隨後持續調派增援，至下午4點半累積已有48車96名消防人員投入，在廠區前後架設多條水線遏止火勢蔓延，更出動空拍機掌握火場。台南市環保局也派員到場監控鄰近西港、安定、安南區空氣品質。

據知，目前火勢已侷限在廠區，但要完全撲滅仍要一段時間，奇美餐車預計晚上6點趕至，提供包子等供打火弟兄果腹能量補充，預估惡火將延燒至深夜。

台南西港塑膠工廠濃煙竄， 空拍畫面曝光，令人怵目驚心，惡火預估將延燒至深夜。圖 ／民眾提供
台南西港塑膠工廠濃煙竄， 空拍畫面曝光，令人怵目驚心，惡火預估將延燒至深夜。圖 ／民眾提供

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